Tullien vaikutuksista USA:n talouteen saatiin hyytävä arvio

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin keskiviikkona ilmoittamat tullit tulevat vaikuttamaan merkittävästi talouskasvuun kaikissa maissa, arvioi Suomen Pankki.

Pankki viittaa Kielin kansainvälisen talouden instituutin laskelmaan, jonka mukaan aikaisemmat ja nyt voimaan astuvat tullit vaikuttavat eniten Yhdysvaltoihin itseensä, jonka bruttokansantuote laskisi lyhyellä aikavälillä tullien vaikutuksesta lähes kaksi prosenttia suhteessa perusuraan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Tullit antavat siis Yhdysvaltain taloudelle hyytävää kyytiä, vaikka presidentti Trump tavoittelee toimilla juuri päinvastaisia vaikutuksia.

– Lähtökohtaisesti näkisin, että tämän seurauksena inflaatio voi nousta Yhdysvalloissa puolella prosenttiyksiköllä. Yhdysvaltojen kasvua tämä ilman muuta hidastaa. Kasvuluokka tulee painumaan lähemmäs prosentin vauhtia, kun aikaisemmin USA:n talous on ollut yli 2 prosentin kasvussa. Jos tulleista seuraa lisääntyvää epävarmuutta ja finanssimarkkinareaktioita, niin vaikutukset voivat olla vielä suurempia, OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi Verkkouutisille.

Trump ilmoitti keskiviikkona järeistä tullitoimista. Kaikille maille asetetaan 10 prosentin yleistullit Yhdysvaltoihin kohdistuvalle tavaroiden ja palveluiden tuonnille. Yleistulli tulee voimaan lauantaina 5. huhtikuuta.

Lisäksi noin 60 Valkoisen ”pahimmiksi rikollisiksi” luokittelemalle maalle asetetaan korotetut tullit, jotka tulevat voimaan keskiviikkona 9. huhtikuuta. Tähän kategoriaan liittyen EU:lle asetetaan 20 prosentin tullit ja Kiinalle 34 prosentin tullit. Näin ollen myös Suomi on saamassa 20 prosentin tullit. Korotettuja tulleja on asetettu maille, joiden kanssa Yhdysvalloilla on kauppavajetta.

Suomen Pankin mukaan tullit laskisivat Kiinan bruttokansantuotetta 0,6 prosentilla, EU:n 0,3 prosentilla ja koko maailmantaloutta prosentilla.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) arvioi maaliskuussa, että Suomen bkt voisi laskea jopa 0,5–1,6 prosenttia, mikäli tavaratuonnin yleistulli olisi 25 prosenttia.

Heiskanen arvioi Verkkouutisille, että tullipäätöksellä on merkittävä vaikutus Suomen orastavalle talouskasvulle.

– Tämän vuoden kasvu tulee olemaan selvästi heikompaa. Kumulatiivisesti menetetään noin prosentin verran talouskasvusta tämän ja ensi vuoden aikana, ekonomisti arvioi.

OP arvioi alkuvuonna Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,5 prosenttia.

Suomen Pankki muistuttaa, että tullien vaikutukset riippuvat myös siitä, miten muut maat reagoivat Yhdysvaltain asettamiin tulleihin. Vielä ei ole tiedossa konkreettisia toimia, mutta muun muassa Kiina ja EU ovat ilmoittaneet arvioivansa mahdollisuutta asettaa vastatulleja.