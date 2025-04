Mikä sytytti telakan Äänisen rannalla?

Laivatelakalla Äänisen rannalla on syttynyt tulipalo, kertoo paikallislehti Stolitsa na Onego. Petroskoin taivaalle piirtyy uhkaavia ja tummia savupatsaita. Karjalan kuvernööri Artur Parfentšikov ilmoitti Telegram-kanavallaan keskeyttävänsä työvierailunsa Priladožskissa ja kertoi että palossa oli loukkaantunut kolme ihmistä.

Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Mediatietojen perusteella syyksi on epäilty räjähtänyttä polttoainesylinteriä, mutta varmuutta asiasta ei torstaina iltapäivällä ollut. Venäjän liittovaltion tutkintakomitean Karjalan-osasto tutkii asiaa.

Onegan telakka on keskeinen strateginen yritys paitsi Karjalalle myös koko Venäjälle. Telakalla on pilotoitu tuotannon digitalisointia vuodesta 2019 alkaen ja paikallislehti suitsuttaa hankkeen olevan malliesimerkki koko venäläiselle laivanrakennusteollisuudelle. Stolitsa na Onegon mukaan modernisointiprosessin valmistuttua rakennettavien alusten määrä vuodessa on nousemassa kolmesta aluksesta kymmeneen. Telakka työllistää sivujensa mukaan noin 500 ihmistä.