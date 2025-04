Jemen-viesteistä kärähtänyt korkea virkamies perusti ainakin 20 ryhmää

Aiemmin viestiryhmän kanssa sählänneellä Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajalla on tai on ollut omat viestiryhmänsä kaikille maailman kriiseille ja sodille, kertoo Politico.

Mike Waltzin Signal-viestittelyistä nousi kohu, kun kävi ilmi että hän oli lisännyt vahingossa Jemenin huhtikapinallisia vastaan iskemistä käsittelevään ryhmään Atlantic-lehden päätoimittajan. Päätoimittaja julkaisi asian, kun ensimmäiset iskut oli tehty.

Nyt Politico kertoo, ettei Jemen-viestiryhmä ole suinkaan ainoa laatuaan. Lehden lähteiden mukaan Waltz on perustanut vastaavia ryhmiä ainakin 20. Politicon lähteet ovat tai ovat olleet itse lisättyinä lukuisiin Waltzin viestiryhmiin.

Waltzilla on Singal-ryhmiä joissa on käsitelty Ukrainaa, Kiinaa, Gazaa, Lähi-idän politiikkaa, Afrikkaa ja Euroopaa, lähteet kertovat. Ryhmissä on järjestään mukaan korkea-arvoisia virkamiehiä ja useita presidentti Trumpin kabinetin edustajia. Kaikki Politicon neljä lähdettä sanoivat, että ryhmissä käsitellään arkaluontoista päätöksentekoon liittyvää tietoa. Lähteet eivät tienneet tai osanneet vastata siihen, onko ryhmissä käsitelty tieto ollut turvaluokiteltua.

Mike Waltzin johtaman Yhdysvaltain presidentinhallinnon kansallisen turvallisuuden neuvoston tiedottaja huomautti, että viestisovellus Signalin käyttö viestivälineenä on virallisesti hyväksyttyä. Tiedottaja painotti, ettei se ole ainoa tai edes ensisijainen työväline.

Politicon lähteet ovat ensisijaisuudesta eri mieltä.

– Waltz on rakentanut koko kansallisen turvallisuuden neuvoston työn koordinoinnin Singalin varaan, sanoi yksi lähteistä.

Lähteiden mukaan viestisovelluksen käyttö neuvoston väen kesken alkoi ennen kuin Trumpin presidenttikausi virallisesti alkoi: aikana, jolloin kabinetin jäseniä valittiin ja se valmistautui aloittamaan varsinaisen työskentelynsä. Sitä ei vain ole lopetettu, vaan jatkettu.

Washington Post -lehti on kertonut myös, että Mike Waltz ja muut kansallisen turvallisuuden neuvoston jäsenet ovat käyttäneet henkilökohtaisia Gmail-tilejään. Neuvosto vahvisti, että Gmailia on käytetty, mutta ei mihinkään turvallisuuskriittiseen. Gmail-tilin omistaminen ei tosiaan ole kiellettyä. Sellaisen kanssa vain on oltava tarkkana, etteivät työ- ja yksityisasiat sekoitu.