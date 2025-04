Piti 25 tunnin puheen – suomalainen älysormus ihmetteli senaattorin toimia

Yhdysvalloissa demokraattisenaattori Cory Booker rikkoi aiemman ennätyksen 1950-luvulta ja piti 25 tuntia kestäneen yhtäjaksoisen puheenvuoron. Hän puhui seisaaltaan eikä pitänyt ruoka- tai vessataukoja.

Senaattorin tempauksen tavoitteena oli vastustaa presidentti Donald Trumpin hallinnon politiikkaa. Cory Booker sanoi jälkikäteen tuntevansa maratonpuheen fyysiset jälkivaikutukset, mutta vakuutti mielentilansa pysyneen hyvänä ja taistelutahtoisena.

Cory Booker kertoi valmistautuneensa suoritukseen lopettamalla veden juomisen jo edellisenä iltana. Hän oli myös paastonnut päiväkausien ajan.

Senaattorin käyttämä suomalainen Oura-älysormus kysyi puheen aikana toistuvasti, oliko hän mahdollisesti urheilemassa. 55-vuotiaan miehen syke nousi yli sataan seitsemän tunnin jälkeen ja pysyi näin korkeana jonkin aikaa.

Puheenvuoron jälkeen Booker piti tiedotustilaisuuden, söi banaanin, joi vettä ja meni nukkumaan kuuden ja puolen tunnin ajaksi. Northwestern Medicine Delnor -sairaalan lääkäri Santina Wheat sanoo New York Timesille kyseessä olleen ”uskomaton fyysinen suoritus”.

Senaattori sivuutti samalla kaikki tavanomaiset ohjeet nesteytyksestä, levosta ja wc-käynneistä. Lääkärin mukaan näin pitkä aika ilman wc-taukoja lisää munuaiskivien ja virtsatietulehduksen riskiä. Hän kertoo pohtineensa lääkäriystäviensä kanssa, oliko senaattori käyttänyt aikuisvaippaa. Cory Bookerin viestintäjohtaja sanoi NPR:lle, ettei apuna ollut katetria tai vaippaa.

Booker kertoi nestehukan aiheuttaneen hänen lihaksissaan kramppeja. Nesteen, elektrolyyttien ja ravinnon puute voi lisätä huimauksen ja väsymyksen tunnetta. Yleisenä suosituksena on syödä kaksi tai kolme tuntia ennen fyysisesti vaativaa suoritusta, jotta ruoansulatus ehtii käsitellä aterian ja keho on valmiina haasteeseen.

Pitkäaikainen seisominen on lisäksi yllättävän vaativaa keholle. Se asettaa painetta niskalle, polville, selälle ja lonkalle. Tämä voi johtaa kipuun lihasten yrittäessä pitää keho tasapainossa ja pystyasennossa. Cory Booker kertoi ottaneensa lääkkeitä lihaskipuun.

Santina Wheat sanoo suosittelevansa tietyistä terveysongelmista kärsiville potilailleen istumista noin tunnin välein, sillä pitkiä aikoja seisoessa jaloissa oleva veri ei pääse takaisin sydämeen yhtä helposti.

Yli vuorokauden ajan puhuminen vaatii lisäksi merkittävästi kognitiivista energiaa. Unenpuute vaikeuttaa keskittymistä ja lähimuistia sekä lauseenmuodostusta. Cory Bookerin kunto vaikutti kestävän loppuun asti, sillä hän puhui viimeisille minuuteille asti selvästi ja äänekkäästi sekä elehti käsillään korostaessaan viestiään.

After getting some rest, I am in awe of everyone who continues to lift their voice and speak out. This is a moment for our country, and we must make a choice about the America we want to be.

— Sen. Cory Booker (@SenBooker) April 2, 2025