Ratkaiseva hetki sodassa: Iranin kyky laukaista ohjuksia lamaantuu

Israelissa ainakin 89 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen Iranin tuoreimmissa ohjusiskuissa.

Erityistä raivoa ovat herättäneet maan eteläosissa sijaitsevan Sorokan sairaalan vaurioituminen. Iranin valtionmedian mukaan ballististen ohjusten kohteena oli sairaalan lähellä sijaitseva sotilaskohde. Sairaalarakennuksen kerrotaan kärsineen mittavia vaurioita, eikä potilaita voida tällä hetkellä ottaa vastaan.

Israelin puolustusministeri Israel Katz muistutti paikallismedialle, että Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei vaatii avoimesti Israelin valtion tuhoamista. Hän kuvaili Khameneita ”nykypäivän Adolf Hitleriksi”.

– Hän antaa henkilökohtaisesti määräyksen hyökätä sairaaloita vastaan. Hänen tavoitteenaan on Israelin valtion tuho. Tällaisen miehen ei voi antaa olla enää olemassa, Katz sanoi Haaretz-lehden mukaan.

Israelin asevoimat (IDF) on jatkanut ilmaiskujaan Iranin ohjuskalustoa vastaan. Noin 20 hävittäjäkoneen kerrotaan moukaroineen sotilaskohteita maan länsiosissa. Ohjukset ehdittiin tuhota ennen niiden laukaisua.

Asevoimien lähteet sanovat Jerusalem Post -lehdelle, että Iran on menettänyt satoja laukaisujärjestelmiä, ja niistä on jäljellä enää hieman yli puolet. Tämä on asiantuntijoiden mukaan mahdollisesti merkittävä käännekohta, koska kalusto rajoittaa kerralla laukaistavien ballististen ohjusaaltojen kokoa.

Iranilla on jäljellä noin 1 500 ballistista ohjusta, mutta se pystyy pian laukaisemaan kerralla vain 10–30 ohjusta. Tämä tekee niiden torjumisesta huomattavasti helpompaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrotaan parhaillaan harkitsevan sotilaallisia toimia Irania vastaan. Israelin entinen puolustusministeri Yoav Gallant painottaa maan tarvitsevan Yhdysvaltain apua Teheranin ydinasehankkeen lamauttamisessa.

Ratkaisevan tärkeä kohde on Fordon uraanin rikastamislaitos, joka on rakennettu vuoren alle. Israelilla ei ole aseita sen tuhoamiseen, mutta Yhdysvallat voisi käyttää arsenaalistaan löytyviä 13 000 kilogrammaa painavia GBU-57-bunkkerintuhoajapommeja.

Ne kiihdyttävät 2–3 Machin nopeuteen, läpäisevät kohteen ja räjähtävät vasta sitten. Massiivisen pommin taistelukärki sisältää noin 2,4 tonnia räjähteitä.

– Kolmesta kahdeksaan tällaista pommia riittäisi Fordon tuhoamiseen, Yoav Gallant kirjoittaa historioitsija Niall Fergusonin kanssa Free Press -sivustolla.