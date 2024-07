Ranska liittyi EU:n metsäisten jäsenvaltioiden ryhmään

Ranska on liittynyt EU:n metsäisten jäsenvaltioiden ryhmään, joka toimii nimellä For Forest+.

Ryhmän keskeisenä tavoitteena on kehittää epävirallista yhteistyötä metsiin liittyvissä asioissa, vaihtaa tietoa ja parhaita käytäntöjä sekä etsiä metsäpoliittisissa kysymyksissä yhteisiä kantoja kestävän metsänhoidon mukaisesti.

Suomen, Itävallan, Slovenian ja Ruotsin metsäministerit toivottavat Ranskan tervetulleeksi ryhmään.

Alun perin neljän valtion For Forest -ryhmä perustettiin vuonna 2022. Ranskan mukaantulo laajentaa yhteistyötä. Suomi toimii For Forest + -ryhmän puheenjohtajamaana vuonna 2024.

– On tärkeää, että metsäiset jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä. Metsillä on suuri merkitys pyrkimyksissämme edistää kestävyyttä. Tarvitaan yhteisiä toimia, jotta Euroopan unionissa saataisiin syvempää ymmärrystä metsään liittyvistä asioista, toteaa For Forest + -ryhmän puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.).

– Ranskalla on ilo ja kunnia liittyä For Forest + -ryhmään. Aikana, jolloin metsillä ja puutuotteilla on oltava keskeinen rooli vähähiilisessä siirtymässä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, tämä antaa meille mahdollisuuden puolustaa tasapainoista näkemystä metsiin liittyvissä kysymyksissä Euroopan unionissa ottaen huomioon metsiemme erityispiirteet. Näin voimme taata paremmin metsien monipuoliset tehtävät yhteiskunnassa , sanoo Ranskan maatalous- ja elintarvikeministeri Marc Fesneau.

For Forest + -ryhmä kokoontuu seuraavan kerran elokuussa 2024 Suomessa.