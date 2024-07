Rakennus liekeissä – lennokkien väitetään iskeneen Venäjälle

Venäjän puolustusministeriö väittää maan ilmatorjunnan pudottaneen 19 Ukrainan lennokkia ja yhden risteilyohjuksen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä.

Alas ammuttujen lennokkien ohella venäläisviranomaiset ovat raportoineet myös vahingoista. Belogorodin alueen kuvernöörin mukaan yöllisten iskujen seurauksena tulipaloja syttyi asuinrakennuksissa ja liikekiinteistöissä. Asiasta kertoo The Moscow Times.

Venäjän puolustusministeriö ei ottanut kantaa siihen, pääsikö osa Ukrainan lennokeista tai ohjuksista ilmatorjunnan läpi. Venäläisviranomaiset eivät myöskään kommentoineet sitä, osuivatko lennokit maaliinsa, vai johtuivatko tulipalot alas ammutuista ohjuksista tai lennokeista.

Alla olevalla videolla näkyy, kuinka liekit nousevat kerrostalon katolta. Tallenne on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

Venäjä väittää torjuneensa Belgorodin ohella Ukrainan lennokkeja Kurskin, Kalugan, Rostovin ja miehitetyn Krimin yllä. Kurskin alueella tarkemmin määrittämättömän laitoksen kerrotaan syttyneen tuleen. Myös ristelyohjus torjuttiin väitetysti Kurskin yllä.

Venäläisviranomaiset eivät ole ilmoittaneet muista vahingoista.

Miehitetyn Krimin niemimaan viranomaiset eivät The Moscow Timesin mukaan ole kommentoineet tapahtunutta.

Ukrainan ilmavoimat kertoo torjuneensa yön aikana yhden risteilyohjuksen ja 89 Venäjän ampumaa iranilaisvalmisteista lennokkia.

Several blazes erupted at homes and businesses in southwestern Russia early Wednesday as the defense ministry said it downed 19 Ukrainian drones and one cruise missile overnight.

