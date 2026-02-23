Raju isku Venäjän varikoille – 50 droonia paloi poroksi

Ukrainan 67. prikaatiin kuuluvan miehittämättömien järjestelmien Iron Falcons -pataljoonan pilotit tuhosivat kaksi drooneja säilönyttä Venäjän joukkojen varikkoa rintamalla.
– Yhteensä lähes 50:een vihollisen drooniin tarkoitetut komponentit ja ammukset paloivat poroksi, prikaati kertoo Telegramissa.
Ukrainalaisten jakama videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka Ukrainan droonit iskivät venäläisten varikoille Donetskin alueen miehitetyn Novopilin suunnalla.
Iron Falcons -pataljoonan pilotit ovat viime aikoina tuhonneet drooneilla Venäjän joukkojen kalustoa ja sotilaita myös Dnipropetrovskin alueen Oleksandrivkan suunnalla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.
Venäläisten kerrotaan viime aikoina lisänneen merkittävästi painetta ukrainalaisprikaatin vastuualueella.