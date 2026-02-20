Verkkouutiset

Sotilaat ja kalusto palavat – droonit kurittavat rajusti hyökkääjää

Dnipropetrovskin alueen Oleksandrivkan suunnalla käydään rajuja taisteluita.
(Kuvakaappaus) www.t.me/OMBr6
  • | Julkaistu 20.2.2026
  • 16:04
  • | Päivitetty 20.2.2026
  • 16:07

Ukrainan 67. prikaatiin kuuluvan miehittämättömien järjestelmien Iron Falcons – pataljoonan pilotit tuhoavat drooneilla Venäjän joukkojen kalustoa Dnipropetrovskin alueen Oleksandrivkan suunnalla.

– Sotilaat, kalusto ja suojat roihuavat, prikaati kertoo Telegramissa.

Ukrainalaisten jakama videomateriaali (jutun alla) näyttää, kuinka droonit iskevät aktiivisesti hyökkääjän sotilaita ja ajoneuvoja vastaan.

Venäläiset ovat viime aikoina lisänneet merkittävästi painetta ukrainalaisprikaatin vastuualueella, kertoo Ukrainan puolustusministeriön alainen ArmyInform-media.

Vihollisen kovasta painostuksesta huolimatta 67. prikaatin taistelijat jatkavat miehittäjien tuhoamista estääkseen heitä etenemästä ja saamasta jalansijaa asemiensa välissä.

