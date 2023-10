Räjähdelennokit iskevät rintamalla – Venäjän tuotantoa esitellään uudella videolla

Venäjän puolustusministeriön alainen Zvezda-tiedotuskanava esittelee reportaasissaan niin sanottujen FPV-droonien lisääntynyttä tuotantoa.

Sekä Ukraina että Venäjä ovat käyttäneet tiedustelu- ja räjähdelennokkeja laajasti rintaman tuntumassa. Kohteeseen videolinkillä ohjattavat FPV-droonit ovat asiantuntijoiden mukaan yksi syy sille, miksi ukrainalaisjoukkojen vastahyökkäys on edennyt kesäkuun jälkeen odotettua hitaammin. Myös Venäjän miinakentät ja puolustuslinjat olivat odotettua kattavampia.

Zvezdan videolla esiteltiin Arkangeli-projektia, johon osallistuvat vapaaehtoiset kehittävät ja toimittavat drooneja rintamakäytöön. Uusimpia malleja on kokeiltu muiden lennokien torjuntaan.

Nopeat FPV-droonit voidaan lennättää kohti taistelukenttää tarkkailevia tiedustelulennokkeja, jotka ovat usein videokameralla varustettuja kuluttajatason nelikoptereita. Törmäyksen toivotaan tuhoavan vastapuolen laitteen.

Turvallisuuspalvelu FSB:n kerrotaan selvittävän kaikkien Arkangeli-projektiin osallistuvien taustat. Operaattoreita koulutetaan ympäri Venäjää ennen passittamista etulinjaan.

Robotiikkaan ja lennokkiteknologiaan keskittynyt CNA-ajatuspajan tutkija Samuel Bendett huomauttaa X:ssä, että harjoituksissa kokeiltiin lennokkien kestävyyttä elektroniselle häirinnälle. Huomio kohdistui myös osumatarkkuuteen ja ohjattavuuteen.

Venäjän puolustusministeriön kehitysjohtaja Aleksander Osadtshuk vakuuttaa asevoimien sallivan vapaaehtoistoiminnan ja pyrkivän jakamaan tietoa eri asehaaroihin.

Eräs drooniryhmä koostui kolmesta henkilöstä: FPV-operaattorista ja toisesta henkilöstä, joka ohjasi toimintaa DJI Mavic -lennokin havaintojen pohjalta. Kolmas henkilö vastasi eri räjähteistä, joita kiinnitettiin FPV-lennokkiin kohteen mukaisesti.

