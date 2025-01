Radonsäteilyn torjunta kannattaa aloittaa jo talon suunnittelusta

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu. Radonin torjunta on rakennusvaiheessa helpompaa ja halvempaa kuin talon korjaaminen jälkikäteen, sanoo Säteilyturvakeskus.

– Radonin torjunnan idea on estää maaperästä tulevan radonia sisältävän ilman virtaamisen sisälle taloon. Tavoite on mahdollisimman pieni radonpitoisuus, koska radoniin liittyvä keuhkosyöpäriski on sitä suurempi mitä suurempi ilman radonpitoisuus on ja mitä kauemmin siinä oleskelee.

Ylitarkastaja Olli Holmgren Säteilyturvakeskuksesta muistuttaa, että korkeat radonpitoisuudet sisäilmassa ovat mahdollisia lähes koko maassa. Näin ollen myös radonturvallinen rakentaminen kannattaa aina.

Maaperän radonmittauksia vielä rakentamattomalla tontilla ei Holmgrenin mukaan kannata tehdä, sillä radontorjunta on halvempaa kuin yksittäisen tontin kattava radonselvitys.

Rakennetaanpa talo miten vain, olennaista on tiivistää lattiassa ja kellarin seinissä olevat raot, josta radonia voisi päästä sisälle. Pientalojen alapohjiksi on erilaisia vaihtoehtoja, joista yleisin on maanvarainen betonilaatta.

Maanvaraisen betonilaatan alle kannattaa rakentaa niin sanottu radonputkisto, jonka avulla maaperästä tulevat ilmavuodot saadaan pysäytettyä, jos mittauksissa huomataan, että huolellisesta rakentamisesta huolimatta radonia on sisäilmassa enemmän kuin laki sallii.