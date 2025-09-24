Verkkouutiset

Keskustan kansanedustajat Antti Kaikkonen ja Antti Kurvinen sekä SDP:n Tytti Tuppurainen eduskunnan täysistunnossa Helsingissä 20. syyskuuta 2024., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Pyytääkö keskusta SDP:tä mukaan tähän välikysymykseen? Ryhmä pohtii asiaa

Keskusta kertoi tiistaina valmistelevansa välikysymystä työllisyydestä.
Keskustasta ei vielä kerrota, aikooko puolue pyytää muuta oppositiota mukaan työllisyyttä koskevaan välikysymykseensä. Keskusta tiedotti eilen tiistaina valmistelevansa aiheesta välikysymystä.

Viimeksi keskusta ja SDP löysivät toisensa välikysymyksessä hallituksen ”ennätyksellisestä velkaantumisesta”.  Tällä hallituskaudella on ollut kuitenkin välikysymyksiä, joissa kyseiset puolueet ovat halunneet tehdä pesäeroa toisiinsa.

Aiotteko tällä kertaa pyytää muuta oppositiota mukaan?

– Meillä on huomenna eduskuntaryhmän kokous ja keskustelemme siellä asiasta, ryhmäjohtaja Antti Kurvinen kommentoi asiaa Verkkouutisille eduskunnassa.

Tähän ei ole siis vielä kantaa?

– Kantoja voi olla muttei kommentteja.

Teettekö huomenna päätöksiä?

– Katsotaan.

Työllisyyttä koskeva välikysymys olisi tällä vaalikaudella jo viidestoista hallitukselle esitetty välikysymys.

