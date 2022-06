Pysäyttävät uhriluvut: Donetskin ”kansantasavallan” armeijasta yli puolet on kaatunut tai haavoittunut

Venäjä ja Ukraina ovat pidättäytyneet julkaisemasta virallisia lukuja sodassa koetuista tappioista. Venäjän miehitettyyn Itä-Ukrainaan perustama Donetskin ”kansantasavalta” on sitä vastoin kenties hieman yllättäen kertonut joukkojensa kärsimistä menetyksistä.

Luvut ovat pysäyttäviä.

Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov on jakanut alla näkyvän Donetskin miehityshallinnon ilmoituksen tappioista Twitterissä. Sen mukaan Donetskin sotilaita oli kaatunut virallisesti yli 2 000 ja haavoittunut yli 8 500 kesäkuun 9. päivään mennessä.

Trofimov huomauttaa, että Donetskin joukkojen vahvuudeksi ilmoitettiin noin 20 000 sotilasta ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Virallisesti myönnetyt uhriluvut merkitsevät siis sitä, että Donetskin sotilaista yli puolet on joko kaatunut tai haavoittunut. Venäjän pyörittämän Luhanskin lukuja arvioidaan samansuuruisiksi.

Venäjän tiedetään värvänneen runsaasti joukkoja miehitetyille alueille perustetuista kansantasavalloista. Joukkoja on lähetetty tiettävästi taisteluihin kehnosti varustettuina. Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt esimerkiksi videoita sotaan toisen maailmansodan aikaisten pulttilukkokiväärien kanssa lähtevistä taistelijoista.

