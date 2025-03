Pysäyttävä kuva sodan nykytilasta: Puut täynnä valokuitukaapeleita

Sekä Venäjän että Ukrainan joukot ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana yhä enemmän uudenlaisia drooneja, joita ohjataan kymmenien kilometrien päähän ulottuvan valokuitukaapelin avulla.

Tämä suojaa laitteita perinteisiltä elektronisen sodankäynnin järjestelmiltä. Ne häiritsevät operaattorin ja lennokin välisiä radioyhteyksiä, mutta eivät vaikuta kaapelin kautta kulkevaan dataan.

Kaapelirulla ulottuu yleensä noin parinkymmenen kilometrin päähän. Ukrainan asevoimien kerrottiin alkuvuodesta kehittäneen uuden FPV-räjähdedroonin, johon kiinnitetyssä rullassa on kaapelia yli 40 kilometrin verran. Se mahdollistaa iskut etulinjan takana olevia tykistö- ja ilmatorjunta-aseita vastaan.

Rintamalla on pohdittu, voisivatko muut lennokit iskeä valokuitudroonien heikkoon kohtaan katkaisemalla kaapelin kesken lentoa. Valokuitukaapeli on tosin kestävää ja erittäin ohutta.

Eräänä vastatoimena tärkeimpien huoltoväylien päälle on pystytetty kilometrejä pitkiä verkkoja, joiden tarkoituksena on suojata teillä kulkevia ajoneuvoja droonien iskuilta. Halpa ratkaisu on osoittautunut paikoin yllättävänkin toimivaksi.

Sosiaalisessa mediassa julkaistu kuva etulinjan läheltä kuvastaa sodankäynnin muutosta. Kuvassa näkyy kymmeniä puiden latvoihin sotkeutuneita valokuitukaapeleita, joita alueen yli lentäneet droonit ovat pudottaneet perässään. Ilmassa on tämän lisäksi lentänyt perinteisiä, radioyhteydellä ohjattavia tiedustelu- ja räjähdelennokkeja.