Halpa muoviverkko pysäytti häirintää kestävän räjähdedroonin

Valokuitulennokkien määrä on yleistynyt viimeisen vuoden aikana nopeaan tahtiin Ukrainan rintamalla.

Räjähdedroonit on varustettu kranaatin lisäksi rullalla, joka pudottaa laitteen kulkiessa erittäin ohutta valokuitukaapelia sen perään. Kaapelilla ohjattavan lennokin nopeus ja lentokorkeus ovat rajallisia, mutta ne ovat immuuneja elektroniselle häirinnälle.

Sekä Ukrainan että Venäjän joukot ovat käyttäneet niitä aktiivisesti iskuissa muun muassa Kurskin alueella.

Kaapelirulla ulottuu yleensä noin parinkymmenen kilometrin päähän. Ukrainan asevoimien kerrottiin tammikuussa kehittäneen uuden FPV-räjähdedroonin, jonka valokuitukaapeli riittää 41 kilometrin päähän. Se mahdollistaa iskut etulinjan takana olevia tykistö- ja ilmatorjunta-aseita vastaan.

Laitteita vastaan yritetään kehittää uudenlaisia vastatoimia. Ukrainan asevoimien kerrottiin aiemmin kehittäneen liikkuvan tutkan, joka helpotti valokuitulennokkien havaitsemista ja ilmatorjunnan koordinointia.

Tärkeimpiä huoltoväyliä on viime aikoina suojattu useiden kilometrien mittaisilla verkoilla. Venäjän asevoimat on pystyttänyt niitä muun muassa Tshasiv Jarin kaupungin lähelle.

Halvat vastatoimet voivat olla yllättävän tehokkaita. Eräs ukrainalainen sotilas esittelee videolla valokuitudroonia, joka on jumiutunut verkkoon metsikössä.

LUE MYÖS:

Läpimurto droonitorjunnassa: Voimasuhteet etulinjassa voivat kääntyä (VU 5.2.2025)

Uudet lennokit vaanivat asukkaita rintamalinjan takana (VU 8.2.2025)

A Ukrainian fighter filmed a Russian fiber-optic drone getting caught in anti-drone nets. Such drones can’t be jammed by EW due to cable control, but the nets stopped it. pic.twitter.com/PltlQqQBZi

— WarTranslated (@wartranslated) March 16, 2025