Läpimurto droonitorjunnassa: Voimasuhteet etulinjassa voivat kääntyä

Ukrainan rintamalla on käytetty yhä enemmän valokuitukaapelia perässään pudottavia lennokkeja, sillä ne ovat käytännössä immuuneja perinteisille elektronisen sodankäynnin järjestelmille.

Häirintä kohdistuu lennokin ja operaattorin väliseen radioyhteyteen, mikä vaikeuttaa kohteeseen osumista ja johtaa usein laitteen menettämiseen. Kun ohjaus toteutetaan kaapelin kautta, ei tätä haavoittuvuutta ole. Valokuitudroonit pystyvät välittämään korkealaatuista videokuvaa ohjaajalleen, mutta niitä rajoittaa kohtuullisen matala lentokorkeus ja hidas nopeus.

Kaapelirulla ulottuu yleensä noin parinkymmenen kilometrin päähän. Ukrainan asevoimien kerrottiin tammikuussa kehittäneen uuden FPV-räjähdedroonin, jonka valokuitukaapeli riittää 41 kilometrin päähän. Se mahdollistaa iskut etulinjan takana olevia tykistö- ja ilmatorjunta-aseita vastaan.

Koska venäläisjoukot ovat lisänneet valokuitudroonien käyttöä, on niiden torjuntaan jouduttu miettimään uusia keinoja. Eräällä videolla näytetään, kuinka Venäjän räjähdelennokki hiipi huomaamatta ukrainalaisen lennokkiyksikön asemiin ja iskeytyi laukaisua odottaneeseen drooniin.

On pohdittu, voisivatko muut lennokit iskeä valokuitudroonien heikkoon kohtaan katkaisemalla kaapelin kesken lentoa. Haasteena on, että valokuitukaapeli on kestävää ja erittäin ohutta eli kauempaa lähes näkymätöntä.

Miehittämättömiin ilma-aluksiin erikoistunut Ukrainan 414. prikaati eli Ptakhy Madiara ilmoittaa kehittäneensä uuden keinon valokuitulennokkien havaitsemiseen. Yksikkö on julkaissut videon, jossa sen lennokki seuraa venäläistä valokuitudroonia. Se oli havaittu liikkuvan tutka-aseman avulla. Havainto pystytään tekemään useiden kilometrien päästä.

Tutkajärjestelmän yksityiskohdat ovat salaisia. Forces News -median mukaan uusi teknologia voi tarkoittaa sitä, että voimasuhteet droonisodankäynnissä ovat kääntymässä Ukrainan eduksi.

