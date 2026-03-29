Puolustusvoimat tutkii epäiltyä alueloukkausta – kaksi droonia pudonnut maahan

Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti.
Poliisiauto sulkee pääsyn Savistontielle Kouvolassa sunnuntaina 29. maaliskuuta 2026. Poliisi on eristänyt alueet lisätutkimuksia varten. STR / LEHTIKUVA / SASU JÄRNSTEDT
Suomen ilmatilassa on havaittu sunnuntaiaamuna 29. maaliskuuta useita lennokkeja, joiden epäillään loukanneen Suomen aluetta. Puolustusministeriö kertoo asiasta tiedotteessa.

Puolustusministeriön mukaan havaintoja tehtiin merialueella sekä Kaakkois-Suomessa, missä tutkassa näkyi matalalla lentäviä hitaita ja pieniä kohteita. Ilmavoimat reagoi tilanteeseen lähettämällä F/A-18 Hornet -hävittäjän tunnistustehtävään.

Tämänhetkisten tietojen mukaan kaksi miehittämätöntä lennokkia on pudonnut maahan Kouvolan alueella. Toinen drooneista putosi kaupungin pohjoispuolelle ja toinen itäpuolelle.

Poliisi on eristänyt putoamispaikat lisätutkimuksia varten. Puolustusvoimat selvittää tapausta yhteistyössä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa.

 – Suomen alueelle on harhautunut lennokkeja. Suhtaudumme asiaan hyvin vakavasti. Turvallisuusviranomaiset ovat reagoineet asiaan välittömästi. Tapahtumien selvittäminen jatkuu ja asiasta tiedotetaan tarkemmin tietojen varmistuttua, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok).

Puolustusvoimat ja poliisi tiedottavat asiasta tarkemmin, kun tiedot putoamisista ja laitteiden alkuperästä varmistuvat.

Jopa 28 000 nuorta syyllistyy kyberrikoksiin vuosittain
Haitallisen toiminnan kohtaaminen verkossa ovat nuorille arkipäivää, kertoo tuore tutkimus.
”Onko totuutta enää olemassa?”
Totuudesta on tullut neuvottelukysymys, arvioi kaupunginvaltuutettu.
Susanna Koski ehdolle kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi
Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi on ehdolla kolme nimeä.
