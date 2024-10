Puolustusvoimat kehittää kranaatinheittimistön liikkuvuutta

Maavoimissa on käynnissä hanke, jossa kehitetään kranaatinheittimistön liikkuvuutta uudella modulaarisella ja liikkuvalla 120 KRH M3 -asejärjestelmällä.

Maavoimat on kehittänyt yhteistyössä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja Patrian kanssa uuden raskaan M3-kranaatinheitinjärjestelmän (Modular Mobile Mortar), jonka esisarjan Puolustusvoimien logistiikkalaitos hankkii Patrialta.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 4,7 miljoonaa euroa.

Raskailla kranaatinheittimillä tuetaan taistelevia joukkoja. Tulevaisuudessa kranaatinheittimistöllä on kasvava rooli joukkojen omana raskaana epäsuoran tulen yksikkönä, kertoo Maavoimat tiedotteessaan.

Uusi asejärjestelmä asennetaan ajoneuvoon, ja tulitehtävä toteutetaan suoraan ajoneuvon päältä, mikä lisää näin merkittävästi kranaatinheittimistön liikkuvuutta. Järjestelmässä hyödynnetään jo olemassa oleva tuliputki ja johtamisjärjestelmä, jotka on integroitu yhdessä ampumatarvikemakasiinin, vaimennuskoneiston ja inertiapaikannuslaitteen kanssa moduuliin.

Moduulilla voidaan ampua käytännössä kaikkien standardikonttilukollisten ajoneuvojen päältä. Moduuli voidaan siirtää ajoneuvon vikaantuessa toiseen ajoneuvoon ja jatkaa tehtävän toteuttamista.

Heitin on valmis tulitoimintaan ilman erityisiä valmisteluja maaperästä riippumatta, ja sen tulenantokyky on vähintään sama kuin vedettävällä kranaatinheittimellä. Järjestelmä on kotimainen, komponenteiltaan ja varaosiltaan huoltovarma, asejärjestelmä helppokäyttöinen ja ratkaisuna kustannustehokas.

Jalkaväen tarkastajan, eversti Ari Lehmuslehden mukaan uusi M3-järjestelmä parantaa joukkojen liikkuvuutta, suojaa ja siten vaikuttavuutta.

– Järjestelmän kehittäminen on esimerkki nopeassa tahdissa edenneestä yhteistyöstä aina konseptin luomisesta prototyypin rakentamiseen, koeammuntoihin, järjestelmän testaamiseen ja esisarjan vaatimusmäärittelyyn sekä käyttöperiaatteisiin ja taktiikkaan. Nyt hankittavista esisarjan järjestelmistä kerätään käyttökokemuksia, ja mahdollisista lisähankinnoista päätetään myöhemmin. Tavoitteena on aloittaa varusmieskoulutus uusilla kranaatinheittimillä vuoden 2026 aikana, Lehmuslehti sanoo.

Liike ratkaisee

Kranaatinheittimistön liikkuvuuden kehittämistä tehdään uhkalähtöisesti. Linnoittamaton kranaatinheitin on suojaton ilmasta tulevaa uhkaa vastaan ja paljastuu tulitehtävää toteuttaessaan helposti.

Nykyaikaisilla tykistötutkilla kyetään laskemaan ilmassa lentävän kranaatin lähtöpiste käytännössä välittömästi. Tuliasema voi paljastua myös ilmasta esimerkiksi satelliiteille tai lennokeille, vaikka tuliasemasta ei vielä ammuttaisikaan. Myöskään suuri ampumaetäisyys ei yksin tuo suojaa.

Tehokas tapa pienentää uhkaa on toteuttaa tulitehtävä nopeasti valmistelemattomasta tuliasemasta ja poistua välittömästi tulitehtävän jälkeen.

Hyvä taktinen liikkuvuus kompensoi osaltaan myös ampumatarvikkeen kantamaa. Ajoneuvoalustaisella kranaatinheittimellä tulitehtävä voidaan käydä toteuttamassa lähempää maalia ja poistua tehtävän jälkeen.