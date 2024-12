Puolustusministeri: Suomalaisilta vahva tuki maanpuolustukselle ja Natolle

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuoden 2024 kyselytutkimuksen mukaan useampi kuin yhdeksän kymmenestä katsoo, että muut liittolaiset Natossa antaisivat Suomelle tarvittaessa tukea.

Useampi kuin yhdeksän kymmenestä kokee myös Suomen velvollisuudeksi auttaa liittolaismaita tarvittaessa. Suomen Nato-jäsenyyteen myönteisesti suhtautuu useampi kuin kahdeksan kymmenestä.

– Suomalaisilta tulee vahva tuki kansalliselle maanpuolustukselle, Naton yhteispuolustukselle ja puolustusyhteistyölle. Suomalaiset luottavat siihen, että tukenamme on maailman vahvin puolustusliitto, mutta myös meidän tulee olla tuottamassa yhteistä turvaa, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kommentoi tutkimusta.

Suomen harjoittamaan puolustusyhteistyöhön suhtaudutaan erittäin myönteisesti. Kyselytutkimuksen mukaan Suomen sotilaalliseen yhteistyöhön kaikkien Pohjoismaiden ja Euroopan unionin kanssa suhtautuu myönteisesti noin yhdeksän kymmenestä vastaajasta. Britannian ja Yhdysvaltojen osalta vastaava osuus on noin kahdeksan kymmenestä.

Suomalaisten luottamus puolustuspolitiikan hoitoon on pysynyt korkealla tasolla. Puolustuspolitiikkaa hyvin hoidettuna pitää noin kahdeksan kymmenestä suomalaisesta.

– Vahvistamme tällä hetkellä Suomen turvallisuutta monen pilarin kautta. Kansallinen puolustus, Naton yhteispuolustus, puolustusyhteistyö sekä kotimaan kokonaisturvallisuus ja huoltovarmuus muodostavat turvallisuutemme perustan, Häkkänen sanoo.

Maanpuolustustahto ja asevelvollisuuden kannatus korkealla tasolla

Häkkänen on tyytyväinen myös siihen, että kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on pysynyt korkealla. Noin kahdeksan kymmenestä katsoo, että suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa.

– Tässä turvallisuustilanteessa on tärkeää, että maanpuolustuksemme perusta nauttii vahvaa kannatusta. Suomalaisilla on korkea kannatus asevelvollisuudelle ja vahva maanpuolustustahto. Olemme ensisijaisesti itse valmiita puolustamaan maatamme. Tämän tahtotilan vaaliminen on kaikkien sukupolvien yhteinen tehtävä, Häkkänen toteaa.

Puolustusministeri Häkkänen nostaa esiin myös suomalaisten erittäin vahvan kannatuksen Ukrainan tukemiselle.

Noin yhdeksän kymmenestä kannattaa vähintään nykytasoisen Ukrainan tukemisen jatkamista. Näin on sekä aseellisen että taloudellisen tuen osalta.

– Me suomalaiset ymmärrämme historiastamme Ukrainan tukemisen merkityksen. Jos naapuri hyökkää pienemmän kimppuun, niin apua on annettava. Yksin ei saa jättää. Emme hyväksy väkivaltaa ja sotatoimia toisia kansoja kohtaan. Jatkamme Ukrainan horjumatonta tukemista, Häkkänen vakuuttaa.

