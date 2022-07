Puolustaja tekee HIMARS-iskun Venäjän asemiin videolla

Ukrainan asevoimien pääesikunta on jakanut Twitterissä videon, joka näyttää Ukrainan joukkojen ampuvan HIMARS-raketinheitinjärjestelmillä Venäjän asemiin Zaporižžjan alueella Kaakkois-Ukrainassa.

– Kaunista, nopeaa ja tarkkaa, tviitissä todetaan.

Yhdysvaltain Ukrainalle lahjoittamat HIMARS-raketinheitinjärjestelmät ovat muuttaneet Ukrainan sodan dynamiikkaa. Puolustajan kerrotaan kykenevän iskemään kaksi kertaa pidemmälle Venäjän miehittämälle alueelle kuin aiemmin.

Ukrainan sanotaan iskeneen kymmeneen hyökkääjän kohteeseen. HIMARS on ollut puolustajan käytössä kahden viikon ajan. Kesäkuussa maahan toimitettiin neljä HIMARS-järjestelmää. Heinäkuun puoliväliin mennessä on tarkoitus toimittaa neljä lisää.

HIMARSien kerrotaan olevan varustettu ammuksilla, joiden avulla Ukraina voi laukaista raketteja noin 80 kilometrin päähän.

Tämä on kuitenkin paljon pienempi kuin järjestelmien enimmäiskantama, joka on noin 300 kilometriä, mutta paljon suurempi kuin mikään Ukrainalle tähän mennessä lähetetty kalusto.

Strategian professori Phillips O’Brienin mukaan asejärjestelmällä on todella vaikutusta rintaman tilanteeseen. Hän korostaa, ettei venäläisillä ole sotatantereella käytössä mitään vastaavaa.

– Näillä on pidempi kantama ja nämä ovat paljon tarkempia. Molemmat tekijät ovat valtaisia tehon lisääjiä. Tätä on mahdotonta arvioida tarkasti, mutta yksi toimiva HIMARS-järjestelmä on huomattavasti arvokkaampi kuin suuri määrä perinteisiä haupitseja, O’Brien toteaa Twitterissä.

Ukraina on ollut idässä alakynnessä Venäjän massiivisen tykistöylivoiman takia. Professorin mukaan Ukraina ei kuitenkaan tarvitse valtavaa määrää HIMARS-järjestelmiä. Kyse on ennen kaikkea oikeanlaisista ammuksista ja kantamasta.

Himars liikkuu ketterästi ajoneuvon päällä. Kasetissa on kuusi rakettia tai vaihtoehtoisesti ohjus.