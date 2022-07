Puolustaja pommittaa hyökkääjää tölkkipommein

Ukrainan rajavartiolaitos on julkaissut videon siitä, kuinka se pudottaa ukrainalaisesta Hell-energiajuomatölkistä tehdyn pommin venäläisten asemiin Harkovan seudulla surmaten ilmeisesti ainakin viisi miehittäjän sotilasta.

– Rajavartioiden drooni löysi Harkovan seudulla miehittäjän asemat ja pudotti heille räjähtäviä lahjoja. Tuloksena ainakin viisi pakettia lähetetään Venäjälle. Ja Ukrainan asevoimat eivät jätä huomattuja venäläisasemia huomioimatta. Jatkuu… kirjoittaa Ukrainan rajavartiolaitos Telegram-julkaisussaan.

Tölkkipommissa vaikuttaa olevan samankaltaiset siivekkeet kuin Ukrainan lennokkisodankäyntiin erikoistuneen Aerorozdivka-yksikön pudottamissa RKG-3-panssarintorjuntakäsikranaatteja, joista Verkkouutiset on aiemmin kertonut esimerkiksi tässä.

Video from Ukraine's Border Guards of UAVs dropping improvised munitions on Russian positions in Kharkiv. It appears they're packing explosives into energy drink cans.https://t.co/dBCRzk4Suw pic.twitter.com/1tpSUkEXf5

— Rob Lee (@RALee85) July 18, 2022