Puoluelähde Kiinassa: Vladimir Putin pimitti tiedon sodasta

Kiinan presidentti Xi Jinping matkustaa kuluvalla viikolla ensimmäistä kertaa lähes kolmeen vuoteen laajempaan kansainväliseen kokoukseen. Presidentin ennakoidaan joutuvan selittelemään G20-kokouksen yhteydessä muun muassa Kiinan linjaa Ukrainan sodan suhteen.

Tapaamisen mahdollista dramatiikkaa vähentää se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti viime hetkellä jättävänsä kokouksen välistä kiireisiin vedoten.

Kiina on tasapainoillut Ukrainan sodassa osin ristiriitaisten lausuntojen ja linjausten kanssa. Maa on vakuuttanut olevansa konfliktissa puolueeton, vaikka Xi Jinping ja Vladimir Putin kertoivat kumppanuutensa olevan ”rajatonta” 20 päivää ennen Venäjän täysimittaista hyökkyästä.

Financial Times -lehti on haastatellut neljä lähdettä, jotka ovat tietoisia helmikuussa pidetyn kokouksen sisällöstä. Heidän mukaana hyökkäys lopulta yllätti Xin ja samalla vaaransi tuhansien Ukrainassa asuvien Kiinan kansalaisten hengen.

– Putin ei kertonut Xille totuutta. Jos hän olisi tehnyt näin, emme olisi ollut niin hankalassa asemassa, eräs virkailija kertoo.

– Yli 6 000 Kiinan kansalaista asui tuolloin Ukrainassa. Osa heistä kuoli evakuoinnissa, vaikka emme voi julkistaa tätä tietoa, lähde jatkaa.

Asiantuntijoiden mukaan Kiinan johto on sijoittanut Venäjä-suhteeseensa niin paljon poliittista pääomaa, ettei sen kannata ilmaista tyytymättömyyttään sotatoimia kohtaan. Kommunistipuolueen johdossa strateginen kumppanuus Venäjän kanssa nähdään vastapainona Yhdysvaltain luomalla uhkakuvalle.

Fudanin yliopiston tutkija Ni Shixiong huomauttaa, että Kiinan hallitus on paheksunut julkisesti Vladimir Putinin tekemiä uhkauksia ydinaseiden mahdollisesta käytöstä.

– Meidän on jollakin tavalla huomioitava [Yhdysvaltain ja sen liittolaisten] vaatimukset. Pian näemme, huomioiko Yhdysvallat tämän ja toimii sen mukaisesti, Ni Shixiong toteaa.

I've long argued that Putin had not forewarned Xi. Those who thought that he did do not quite grasp the nature of the Sino-Russian relationship. https://t.co/0xjR1T8IK4

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) November 14, 2022