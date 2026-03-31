Puolison ammatti voi siirtää veroilmoituksen määräpäivän keskiviikolle

Maataloudenharjoittajien ja toiminimiyrittäjien pitää tarkistaa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista viimeistään 1. huhtikuuta. Sama määräpäivä koskee myös toiminimiyrittäjien ja maataloudenharjoittajien puolisoita.

– Puolisoiden verotus on yhteydessä toisiinsa, esimerkiksi kotitalousvähennyksen maksimimäärän ylittyessä vähennys voidaan siirtää puolisolle. Tämän vuoksi myös määräpäivät ja verotuksen päättymisajankohta ovat samat, johtava veroasiantuntija Olavi Tuomi kertoo.

Esitäytetylle veroilmoitukselle pitää täydentää ne tulot ja vähennykset, joita Verohallinto ei ole automaattisesti täyttänyt. Samalla pitää tarkistaa, että Verohallinnon täyttämät tiedot ovat oikein. Esitäytetyn veroilmoituksen tarkistaminen ja täydentäminen onnistuu helposti OmaVerossa.

Verohallinto muistuttaa, että maataloudenharjoittajan on annettava henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksen lisäksi myös maatalouden veroilmoitus. Maatalouden veroilmoitus pitää palauttaa, vaikka toimintaa ei vuonna 2025 olisi ollutkaan. Useimmat maataloudenharjoittajat saavat myös metsätalouden veroilmoituksen. Näiden kaikkien määräpäivä on 1. huhtikuuta.

Toisin kuin aikaisemmin, metsien ja peltojen vuokraamisesta saatavia tuloja ei enää ilmoiteta maatalouden veroilmoituksella, vaan henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksella muiden vuokratulojen tapaan.

– Sama koskee myös esimerkiksi tuulivoimalaan liittyvien korvausten ilmoittamista, Tuomi muistuttaa.

Toiminimiyrittäjien on esitäytetyn veroilmoituksen lisäksi annettava myös yritystoimintaa koskeva elinkeinotoiminnan veroilmoitus, jonka määräpäivä on myös 1. huhtikuuta. Elinkeinotoiminnan veroilmoitus pitää palauttaa, vaikka viime vuonna ei olisikaan ollut yritystoimintaa.

– Elinkeinotoiminnan veroilmoitus perustuu kirjanpitoon, joten kirjanpidon pitää olla tehtynä ennen veroilmoituksen täyttämistä. Kirjanpitoa ei kuitenkaan liitetä veroilmoitukseen, vaan Verohallinto pyytää tarvittaessa tarkempia tietoja, Tuomi sanoo.

Aikaisempien vuosien tappiot ja yrittäjävähennyksen Verohallinto vähentää automaattisesti.

Verotuspäätös saattaa tulla vain sähköisesti

Viranomaisten kirjeet toimitetaan 14.4.2026 voimaan tulevan lakimuutoksen myötä jatkossa sähköisesti kaikille, jotka käyttävät viranomaisten sähköisiä asiointipalveluja.

Kun henkilö tunnistautuu Suomi.fi-tunnistuksella mihin tahansa julkiseen sähköiseen asiointipalveluun, hänelle luodaan automaattisesti Suomi.fi-viesteihin oma sähköinen postilaatikko, johon viranomaisposti lähetetään. Jos henkilö ei käytä sähköisiä palveluita, viranomaisposti tulee jatkossakin paperilla.

Veropostin osalta sähköiseen postilaatikkoon lähetetään vain ilmoitus saapuneesta kirjeestä. Kirjeet ovat OmaVerossa, kuten nykyisinkin.

Lakimuutos voi aiheuttaa asiakkaille muutoksen veropostin kulkuun kesken veroilmoituskauden. Osa asiakkaista on voinut saada esitäytetyt veroilmoituksensa paperipostina, mutta kun he 14.4. alkaen käyttävät jotain julkista sähköistä asiointipalvelua, lopullinen verotuspäätös ja tiedot mahdollisesta jäännösverosta tai veronpalautuksesta tulevat vain sähköisesti.

– Onkin tärkeää, että asiakkaat lataisivat puhelimeensa Suomi.fi-sovelluksen tai muistaisivat käydä Suomi.fi:ssä jättämässä sähköpostiosoitteensa, johon heille voidaan lähettää ilmoituksia saapuneesta postista, OmaVeron tuoteomistaja Joonas Jarva painottaa.

Sähköisen viranomaisasioinnin etuja ovat, että tiedot ovat sähköisessä muodossa paremmassa turvassa ja aina saavutettavissa sekä tiedonkulku on nopeampaa ja varmempaa. Ensisijaisen digitaalisuuden arvioidaan tuovan valtionhallinnolle vuosittain kymmenien miljoonien eurojen säästöt.