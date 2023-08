Puolan presidentti ei usko Venäjän turvautuvan ydinaseiden käyttöön

Yksi syy haluttomuuteen auttaa Ukrainaa ja antaa sille lisää aseita on se, että Vladimir Putin ja Venäjä ovat uhanneet käyttää ydinaseitaan.

Puolan presidentti Andrzej Duda ei kuitenkaan usko tähän.

– Ei, uskon, että Venäjä ei turvaudu ydinaseiden käyttöön Ukrainassa. Tämä ei johdu vain siitä, että Vladimir Putin ei käytä niitä. Uskon, että Venäjän ydinarsenaali on monien ihmisten kollektiivisessa hallinnassa. Joten päätöksen tekemiseen tarvitaan useampi kuin yksi ihminen, hän sanoo The Washington Postissa.

Ukraina on uumoillut Venäjän suunnittelevan ydinkatastrofia Zaporižžjan ydinvoimalaitoksessa.

– Jos joku kysyisi minulta ydinuhasta, olen paljon enemmän huolissani mahdollisista ongelmista Ukrainan ydinvoimaloissa. Pelkään, että on todennäköisempää, että jotain voisi tapahtua, joka näyttää ydinonnettomuudelta. Koska räjähdyksen uhka (ydinvoimalassa) on mielestäni paljon suurempi kuin ydinaseiden käyttö. Muista, että puhut jonkun kanssa, joka koki Tshernobylin ydinvoimalan räjähdyksen vuonna 1986, kun atomivoimala räjähti venäläisten omissa käsissä, Duda sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainalla ei ole tarpeeksi aseita muuttaakseen sodan tasapainoa yliotteen saamiseksi.

– Ukrainalle on toimitettu pitkän kantaman tykistöä. Voisi jopa sanoa, että Ukrainalla on nyt paljon nykyaikaisemmat sotilaalliset voimavarat kuin Venäjällä, Duda sanoo.

Mutta hänen mielestään kysymys kuuluu, onko Ukrainalla tarpeeksi aseita muuttaakseen sodan tasapainoa ja saada yliotteen?

– Ja vastaus on luultavasti ei. Heillä ei todennäköisesti ole tarpeeksi aseita. Ja tiedämme tämän siitä tosiasiasta, että he eivät tällä hetkellä pysty toteuttamaan erittäin ratkaisevaa vastahyökkäystä Venäjän armeijaa vastaan. Lyhyesti sanottuna he tarvitsevat enemmän apua, Duda toteaa.