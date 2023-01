Puolan pääministeri: Emme aio katsoa vierestä Ukrainan kuolevan

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki kirjoittaa Twitterissä, ettei maa aio vain katsoa passiivisesti vierestä, kun Ukraina vuotaa kuiviin.

– Jos emme saa sovittua Saksan kanssa Leopardeista, perustamme ”pienemmän koalition” niiden maiden kanssa, jotka ovat valmiita lahjoittamaan joitain heidän nykyaikaisista tankeistaan Ukrainan taisteluun.

Aiemmin Verkkouutiset kertoi, että Puola aikoo ryhtyä ”epätyypilliseen toimiin”, jos Saksa kieltää toimittamasta Leopard-panssarivaunuja Ukrainaan.

We will not stand by idly and watch Ukraine bleed to death. If we don’t get German agreement on the Leopards, we will build a "smaller coalition" of countries ready to donate some of their modern tanks to a fighting Ukraine.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 22, 2023