Puolan hävittäjät hälytettiin ilmaan

Puolan hävittäjiä hälytettiin ilmaan maan Ukrainan vastaiselle rajalle sen jälkeen, kun Ukrainan pääkaupunki Kiova joutui venäläisten ohjusten ja droonien iskujen kohteeksi yön aikana. Asiasta kertoi BBC.

Puolan asevoimien mukaan kyseessä oli ”ennaltaehkäisevä” toimi maan ilmatilan turvaamiseksi. Niiden mukaan ”tarkoituksena oli turvata ja suojella ilmatilaa, erityisesti uhanalaisten alueiden lähellä olevilla alueilla”.

Myöhemmin lauantaiaamuna Puolasta kerrottiin, ettei maan ilmatilaa ollut loukattu.

Ainakin yksi ihminen kuoli ja 28 muuta loukkaantui Kiovassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä iski yön aikana yli 500 droonilla ja 40 ohjuksella kaupunkiin. Iskut kohdistuivat energia- ja siviili-infrastruktuuriin.