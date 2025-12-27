Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
27. joulukuuta 2025 otetussa kuvassa Ukrainan ilmatorjunta torjuu drooneja Venäjän ilmaiskun aikana Kiovassa. AFP / LEHTIKUVA / SERGEI SUPINSKY

Puolan hävittäjät hälytettiin ilmaan

Venäjä iski drooneilla ja ohjuksilla Kiovaan yön aikana.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Puolan hävittäjiä hälytettiin ilmaan maan Ukrainan vastaiselle rajalle sen jälkeen, kun Ukrainan pääkaupunki Kiova joutui venäläisten ohjusten ja droonien iskujen kohteeksi yön aikana. Asiasta kertoi BBC.

Puolan asevoimien mukaan kyseessä oli ”ennaltaehkäisevä” toimi maan ilmatilan turvaamiseksi. Niiden mukaan ”tarkoituksena oli turvata ja suojella ilmatilaa, erityisesti uhanalaisten alueiden lähellä olevilla alueilla”.

Myöhemmin lauantaiaamuna Puolasta kerrottiin, ettei maan ilmatilaa ollut loukattu.

Ainakin yksi ihminen kuoli ja 28 muuta loukkaantui Kiovassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä iski yön aikana yli 500 droonilla ja 40 ohjuksella kaupunkiin. Iskut kohdistuivat energia- ja siviili-infrastruktuuriin.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)