PS: Suomessa on krooninen terveyspalveluiden kriisi

– Suomessa on kansallinen häpeätila. Maatamme vaivaa krooninen vanhustenhoidon kriisi, joka ulottuu myös kotihoitoon. Lisäksi meillä on terveydenhuollon kriisi, joka koettelee päivystyksiä ja sairaaloita. Näihin kriiseihin (Sanna) Marinin (sd.) hallitus ei ole tehnyt yhtään ratkaisuehdotusta, sanoi kansanedustaja Arja Juvonen perussuomalaisten ryhmäpuheessa eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

– Olette toki pystyttänyt puolellatoista miljoonalla sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden ohjelman. Mutta mitä konkreettista tämä työryhmä on tehnyt, Juvonen kysyi.

Hänen mukaansa Suomessa oli jo ennen koronapandemiaa mittava hoitovelka, joka pahenee entisestään.

– Terveyskeskuksiin ei saa aikoja, hammashoidossa muhii aikapommi, sillä hoitojonot ovat pitkät. Erikoissairaanhoitoon pääsy takkuaa. Huonokuntoiset vanhukset eivät saa tarvitsemiaan hoivapaikkoja.

Juvosen mielestä ainoa ryhmä, jolle hallitus pyrkii luomaan nykyistä paremmat terveyspalvelut, ovat laittomasti maassa oleskelevat, joille hallitus haluaa tarjota nykyistä laajemmat terveyspalvelut.

Juvonen sanoi Suomessa olevan yli 10 000 hoitajan vaje ja hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ensi vuoden alussa niiden kassasta puuttuu jopa puolitoista miljardia euroa.

– Sote-uudistus on menossa suoraan päin seinää. Rahat ovat loppu jo alussa.

Juvosen mukaan lakisääteisestä 0,7 hoitajamitoituksen piti tulla voimaan aprillipäivänä 2023.

– Hallituksen aprillipila siitä tulikin, sillä on paljastunut, että hoitajamitoitus ei toteudu. Hyvä hallitus, te ette tehneet mitään sen eteen, että hoitajamitoituksella olisi ollut edes mahdollisuus toteutua. Hoitajamitoitus on ollut hallituskautenne suurin puhallus.

Toimenpiteitä on esitetty pitkään

Perussuomalaisten mukaan sote-rahoitus on nostettava pohjoismaiselle tasolle. Sotealan koulutuspolkuja on sujuvoitettava siten, että aikaisemmin opittu luetaan hyväksi jatko-opinnoissa.

Juvosen mukaan perussuomalaiset ovat esittäneet toimenpideohjelmaa, jolla kehitetään johtamista ja työn organisointia sote-alalla. Sote-alan esimiehiä ei saa jättää yksin painimaan henkilöstövajeen kanssa.

– Vanhustenhoidon hoivapaikkoja on lisättävä ja omaishoidon tuki on saatava verovapaaksi, sillä omaishoitajiahan te, hallitus, toivotte avuksi vanhustenhoivan kriisissä. Työssäkäyvän omaishoitajan mahdollisuuksia osallistua läheisensä hoitoon on merkittävästi lisättävä, Juvonen luetteli.