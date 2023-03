Venäjän valtionmediassa on otettu Britannia toistuvasti kohteeksi maan vahvan Ukraina-tuen vuoksi.

Kremlin ohjauksessa olevissa venäläismedioissa on jaettu viimeisen vuoden aikana muun muassa perättömiä väitteitä brittihallituksen osallisuudesta Nord Stream -kaasuputkien sabotointiin ja Venäjällä tapahtuneisiin räjähdyksiin. Britanniaa on myös toistuvasti uhkailtu ydinasehyökkäyksillä.

Valtiontelevision ykköskanavan propagandisti Olga Skabajeva väittää Britannian kärsivän vakavasta ruokapulasta. Hän vihjasi, että maalta olisivat loppumassa rahat Ukrainalle annetun tuen vuoksi. Skabajevan mukaan osa ravintoloista joutuu nyt tarjoamaan asiakkailleen oravia.

– Eläimiähän löytyy paljon puistoista, joten miksi niitä ei sitten syötäisi, kun ottaa huomioon ruokapulan. Mutta he eivät peru päätöstään auttaa [Ukrainan presidentti Volodymyr] Zelenskyitä ja toimittaa tälle aseita, Olga Skabajeva sanoi 60 minuuttia -ohjelmassa.

– He siis syövät oravia, mutta silti toimittavat haupitseja, Skabajeva jatkoi pohdintaansa.

