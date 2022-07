Venäjän televisiossa väitetään länsimaiden olevan sukupuuton partaalla

Venäjän valtiontelevision propagandistin Olga Skabejevan mukaan länsimaat ovat seksuaalivähemmistöjensä takia kuolemassa sukupuuttoon.

Skabajevan 60 minuuttia-ohjelma käsitteli samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta Yhdysvalloissa. Hän arveli, että näiden avioliittojen lisääntymisen myötä ja seksuaalivähemmistöjen laajenemisen myötä länsimaita odottaa sukupuutto.

– Periaatteessa Yhdysvallat ja läntiset kansakunnat ovat yhä lähempänä katoamistaan. Jossain vaiheessa nuo kansat yksinkertaisesti lopettavat lisääntymisen ja sen seurauksena ne katoavat.

Näin jäljelle jäävät vain venäläiset.

– Luonnonvalintaa! Vain parhaista parhaimmat jäävät jäljelle, toteaa Skabajeva innostuneesti.

BBC:n Venäjä-asiantuntija on kommentoinut Skabajevan väitteen yhteydessä että Venäjältä on lähtenyt vuoden alusta lähtien 311 000 ihmistä. Samoin maan väestömäärä on laskenut koko ajan Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien.