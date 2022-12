Professorin mukaan vanginvaihto on voitto Kremlille

Koripalloilija Brittney Griner saapui perjantaiaamuna lennolla Texasiin osana vanginvaihtoa. Yhdysvallat luovutti Venäjälle aiemmin tuomitun asekauppias Viktor Butin.

Brittney Griner oli saanut yhdeksän vuoden vankeustuomion, sillä hänen matkatavaroistaan oli löydetty kannabisöljyä helmikuussa. Koripalloilijan tuomiota pidettiin laajasti kohtuuttomana suhteessa hänen rikokseensa.

Professori Mark Galeotti kertoo pitävänsä Grinerin vapautumista myönteisenä asiana, mutta sanoo Kremlin ottaneen hänet käytännössä panttivangiksi ajaakseen omia tavoitteitaan.

Puna-armeijan upseerina toiminut Viktor But lennätti Neuvostoliiton romahduksen jälkeen aseita useille eri konfliktialueille. Yhdysvaltain huumevirasto otti ”kuoleman kauppiaan” kiinni vuonna 2008 Thaimaassa, jossa hän oli neuvottelemassa asekauppaa kolumbialaiselle FARC-sissiliikkeelle.

Moskovan vastustuksesta huolimatta hänet luovutettiin Yhdysvaltoihin vuonna 2018 ja tuomittiin 25 vuodeksi vankilaan.

– Kaikki toiveet osoittautuivat turhiksi sen suhteen, että hän olisi paljastanut alamaailman kontaktinsa ja tiedustelutoiminnan maailman konfliktipesäkkeissä. Hän väitti olevansa syytön ja pysyi hiljaa, Mark Galeotti kirjoittaa Spectator-lehden kolumnissaan.

Hänen mukaansa Venäjän tiedusteluyhteisö on pitänyt yllä KGB:n perinnettä, jossa omat toimijat pyritään saamaan takaisin kaikin keinoin. Tämä vahvistaa kenttäagenttien motivaatiota ja kannustaa kiinnijääneitä pysymään hiljaa.

Kreml yritti vaihtaa asekauppiasta jo vuonna 2018 Moskovassa vangittuun Paul Whelaniin, joka tuomittiin 16 vuodeksi vankeuteen vakoilusta. Yhdysvallat kieltäytyi vaihdosta.

Venäjä sai helmikuussa käsiinsä uuden pelikortin Grinerin vangitsemisen myötä. Tällä kertaa maan johto yritti saada aluksi takaisin Vadim Krasikovin, joka on tuomittu elinkautiseen Saksassa tshetsheenikapinallisen surmasta.

Professorin mukaan Viktor Butin palautus lähettää Kremlin haluaman viestin siitä, että se pystyy palauttamaan omat toimijansa myös nykyisessä toimintaympäristössä.

– On vaikea arvostella Grinerin vaimoa, perhettä ja faneja vapautuksen aiheuttamasta ilosta, mutta on myös vaikea väittää, etteikö Kreml olisi saanut hyvää sopimusta. Venäjän johdolla on nykyään harvoja asioita, joista se voi olla iloinen, mutta tämä on yksi niistä, Galeotti sanoo.

The Viktor #Bout hostage swap is a victory for the Kremlin

I’m glad #Griner is free, but let’s be honest, this was a hostage-taking… My take for @SpecCoffeeHouse https://t.co/OFFzKLoRF9

— Mark Galeotti (@MarkGaleotti) December 9, 2022