Professorilta täystyrmäys rauhanaktivistien Pietarin-retkelle: ”Venäjä käyttää heitä hyväkseen”

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen tyrmää yksiselitteisesti suomalaisten rauhanaktivistien hankkeen, jossa he kävivät kokouksessa Pietarissa ja julkaisivat myöhemmin julkilausuman, jonka mukaan Ukrainan aseellinen tukeminen tulisi lopettaa.

– On absurdia, miten kommunistit ja syvästi vasemmistolaiset ihmiset hännystelevät äärinationalistista voimapolitiikkaa harjoittavaa Venäjää, Tynkkynen sanoo.

Suomalaisten rauhanliikkeen edustajien matkailu nousi julkisuuteen, kun vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän toinen puheenjohtaja Oras Tynkkynen kertoi siitä viestipalvelu X:ssa. Tynkkynen kirjoitti olevansa surullinen siitä, että suomalaisetkin osallistuvat Venäjän propagandan levittämiseen.

Sekä kokoukseen syyskuussa Pietarissa osallistuneet Naiset rauhan puolesta -liikkeen edustajat että julkilausuman allekirjoittanut Suomen kommunistisen puolueen (SKP) puheenjohtaja Liisa Taskinen ottivat yhteyttä Verkkouutisiin alleviivatakseen, että tapaamisessa ei ollut kyse Ukrainasta vaan ympäristö- ja ilmastoyhteistyöstä.

– Kaiken yhteistyön katkaiseminen ei millään tavalla edistä ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaisemista, Taskinen kirjoitti.

Taskinen huomautti myös, että kansalaisjärjestötoiminta Venäjällä on vaikeaa ja Ukrainan sodasta puhuminen vaarallista. Taskinen käytti Venäjän virallista ilmaisua ”erikoisoperaatio”. Tapahtuma Pietarissa järjestettiin syyskuun lopulla ja Ukrainan tuen lopettamista vaativa julkilausuma on julkaistu suomeksi verkossa vasta noin kuukautta myöhemmin. Suomalaiset eivät todennäköisesti ole enää olleet Venäjällä siinä vaiheessa, kun Venäjän narratiivien mukainen julkilausuma on julkaistu ja lähetetty esimerkiksi Oras Tynkkyselle.

Yksi kahdesta Pietarissa olleista Naiset rauhan puolesta -liikkeen suomalaisedustajista on toiminut aiemmin pienpuolue Itsenäisyyspuolueen varapuheenjohtajana ja toinen Vihreän liiton varapuheenjohtajana 1990-luvulla. Yhteydenotossaan naiset kiinnittivät erityistä huomiota siihen, että kokouksen aktivistit edistävät vihreitä arvoja ja syyttivät vihreiden kansanedustaja Oras Tynkkystä yksisilmäisyydestä Naton, DCA-sopimuksen, Ukrainan ja jopa Palestiinan suhteen.

Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta kuvailee, että Euroopan vihreissä puolueissa on ollut ankaraa kritiikkiä presidentti Vladimir Putinin politiikalle jo vuosina 2014–2022 ennen kuin Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan. Mutta eri maissa on erilaiset poliittiset kentät erityispiirteineen, ja esimerkiksi Saksassa punavihreä liike lähestyy vasemmistopoliitikko Sahra Wagenknehtin kautta jo oikeistopopulistista AfD-puoluetta.

– Venäjä on käyttänyt ympäristöarvoja tavoitteidensa edistämiseen jo esimerkiksi vuonna 2008 tukemalla niitä äänenpainoja, joiden mukaan liuskekaasun käyttäminen ei ole ympäristöystävällistä, Tynkkynen kertoo.

– Tavoitteena oli osoittaa, että venäläinen kaasu oli ympäristöystävällisempää ja edistää sen vientiä.

Ympäristö, ilmasto ja arktinen alue nivoutuvat yhteen.

– Venäjän narratiivissa pakotteet haittaavat heidän vihreää siirtymäänsä sekä arktista yhteistyötä. Ne esitetään keskinäisriippuvuutta ja rauhaa lisäävinä komponentteina.

Tynkkynen muistaa ja muistuttaa, miten Neuvostoliitto käytti hyväkseen kansainvälistä rauhanliikettä. Neuvostoliitto perusti kokonaisia peitejärjestöjä vaikuttamistoimintaansa: tällaisia olivat esimerkiksi Maailman rauhanneuvosto ja Kristillinen rauhankonferenssi.

Myös ympäristö- ja ilmastoaktivismiin olisi mahdollista perustaa keinotekoisia järjestöjä. Veli-Pekka Tynkkynen ei kuitenkaan väitä, että näin olisi tapahtunut, eikä sellaisesta ei ole julkista tietoa.

– Nämä suomalaiset kommunistit ovat enemmänkin tutusti rauhanliikkeen väkeä, joiden perinteet ulottuvat Neuvostoliiton aikoihin. Venäjä käyttää heitä ilmastotavoitteiden kautta hyväkseen. Se on heidän strateginen tavoitteensa: pehmeiden teemojen kautta vaikuttaminen.

Suomessa tällainen rauhanliikkeen internet-ukaasien kautta tapahtuva vaikuttaminen ei Tynkkysen arvion mukaan enää mene läpi. Mutta kyse ei olekaan vain Suomesta, vaan kansainvälisistä hajaannuttamispyrkimyksistä. Ja olihan tuossa syyskuisessa kokouksessa Pietarissa osallistujia ja puhujia myös esimerkiksi Ruotsista, Tanskasta ja Kanadasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.

Tynkkynen käsittelee samoja teemoja myös pian ilmestyvässä kirjassaan How Europe Got Russia Wrong – Energy, Violence and the Environment (Edward Elgar Publishing, 2024).

Erityisesti arktinen alue on Venäjälle keskeinen teema. Tynkkynen kertoo siihen liittyen esimerkin vuodelta 2022, jolloin Venäjä lakkasi jakamasta arktiselta alueelta keräämäänsä tutkimusdataa kansainväliselle tutkijayhteisölle.

– Tutkijat kirjoittivat vetoomuksen kansainvälisesti arvostettuun Nature-lehteen. He vetosivat, että tutkimusdata pitää saada käyttöön, että ilmastonmuutos voidaan pysäyttää, Tynkkynen kertoo.

Tutkijat eivät kohdistaneet vaatimustaan Venäjälle, joka oli lakannut jakamasta dataa, vaan länsimaiden johtajille, jotta nämä harjoittaisivat Venäjän suuntaan liennytystä.

– Venäjän pelikirjan mukaisesti. Näin häivytetään taka-alalle sitä, että toisella kädellä Venäjä itse harjoittaa ympäristöä ja ihmisiä tuhoavaa sotaisaa politiikkaa Ukrainassa.