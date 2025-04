Näin Kreml vakoilee ja sabotoi Euroopan merillä

Ison-Britannian laivastolla on neljä Vanguard-ydinsukellusvenettä, joista yksi on aina merillä ydinaseella varustettuna osana maan pysyvää merellä sijaitsevaa ydinasepelotetta. Näitä ydinsukellusveneitä vakoilleita sensoireita on löytynyt saarivaltiota ympäröiviltä vesialueita. Osa niistä on peräti huuhtoutunut rantaan, kun taas osan löysi kuninkaallinen laivasto, kertoo The Sunday Times sisäpiirihaastaatteluihinsa viitaten.

Lisäksi Britannian puolustusministeriölle on selvinnyt, että venäläisoligarkkien luksusjahteja on käytetty vedenalaisessa vakoilussa Ison-Britannian merialueella.

Ison-Britannian laivaston sisäpiirilähteiden mukaan Moskova ei missään vaiheessa lopettanut sukellusveneiden seurantaa maailman merillä huolimatta Neuvostoliiton hajoamisesta. Kuninkaallinen laivasto ja brittijohto vain eivät ole aiemmin halunneet kertoa Venäjän toiminnasta julkisuudessa.

– Atlantilla epäilemättä käydään sotaa. Tämä on kissa- ja hiiri leikkiä, joka on jatkunut kylmän sodan päättymistä lähtien ja kuumenemassa jälleen. Venäjän aktiivisuuden lisääntyminen on ilmiömäistä, toteaa eräs korkeampi brittiarmeijan vaikuttaja.

Venäjä pyrkii katkaisemaan tieto- ja sähkökaapeleita

Jo vuoteen 2022 mennessä Venäjä harjoitti vedenalaista valvonta- jaa sabotaasitoimintaa katkaisemalla läntisten demokratioiden internet-yhteyksiä, sähkölinjoja ja sotilaskaapeleita. Nämä ovat osa diktaattori Vladimir Putinin aloittamaa ”harmaan vyöhykkeen sodankäyntiä”. Kuninkaallisen laivaston sisäpiirin mukaan Itämeren Nord Streamin-kaasuputken räjäytys ”sotilaallisessa tarkkuudessaan” oli yksi tällainen Venäjän harmaan vyöhykkeen operaatio.

Viimeisen 15 kuukauden aikana vähintään 11 Itämeren internetkaapelia on vahingoitettu. Osa näistä vahingoista on tehty ankkuria merenpohjassa vetämällä ja pakotteita kiertävän Venäjän varjolaivastoa käyttämällä.

– Ankkurin raahaamiseen tarvitaan todella moottorivoimaa, joten se oen tahallista, toteaa eräs brittilaivaston sisäpiiriläinen.

Brittivesillä Venäjä on käyttänyt Jantar-vakoilualustaan, joka toimii Merentutkimuksen päädirektoraatin GUGIn alaisuudessa. Viime vuonna se ilmestyi Ison-Britannian rannikolle, mikä oli selvä epäystävällisyyden osoitus venäläisiltä. Viime marraskuussa Jantar kierteli Irlannin merellä Microsoftin ja Googlen datakaapeline ympärillä, mitä eräs puolustuslähde kuvaili ”meidän takapihallemme pissaamisena”.

Jantar on varustettu kahdella miehittämättömällä vedenalaisella ajoneuvoilla (UUV) ja kahdella pienoissukellusveneellä, jotka pääsevät 6 kilometrin syvyyteen. Jantar kykenee löytämään ja paikallistamaan medenalaista infrastruktuuria ja sillä on laitteet, joilla se kykenee katkaisemaan kaapeleita tai salakuuntelemaan niistä viestintää.

Jantarin lisäksi huolta herättää GUGIn kuusi ydinkäyttöistä pienoissukellusvenettä, joita tukee kaksi emosukellusvenettä. Nämä voivat liikkua kaikessa hiljaisuudessa kaikkialla maailmassa. Pienoissukellusveneet voivat piiloutua merenpohjaan ja niiden kourilla voidaan katkoa kaapeleita, asettaa räjähteitä tai asentaa tallennuslaitteita kuitukaapeleihin esimerkiksi hakkerointitarkoituksessa.

Tammikuussa Jantar ilmestyi Englannin kanaaliin, jolloin puolustusministeri John Healey lähetti brittilaivaston HMS Somersetin ja HMS Tynen sen läheisyyteen, kun taas ydinsukellusvene HSM Astute tarkkaili Jantaria sen alapuolelta nousten lopulta vakoilualuksen vierelle. Muutos on otettu myönteisenä vastaan kuninkaallisessa laivastossa.

– Meidän tulee pelaa pelin hengenmukaisesti. Kun aiemmin pelasimme kiltisti, nyt esittelemme enemmän lihaksiamme, toteaa eräs korkeampi sotilasvirkamies.