Professorilta havainto Suomen lähetystön iskusta: Kuin Maon Kiinassa

Kommandopipoihin pukeutunut miesjoukko heitteli tiistaina lekoja Suomen suurlähetystön piha-alueelle Moskovassa.

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden perusteella mukana oli ainakin kymmenen henkilöä. Venäjällä on tehty viime aikoina samankaltaisia hyökkäyksiä myös muiden maiden suurlähetystöjä vastaan.

Novaja Gazeta -lehti kertoi marraskuussa Wagner-palkkasoturiryhmän perustaja Jevgeni Prigozhinin lähettäneen verisen lekan viulukotelossa Euroopan parlamentille.

Kylmään sotaan erikoistunut historioitsija, professori Sergey Radchenko on nostanut videon esiin Twitterissä. Hän vertaa nyky-Venäjän tilannetta Kiinaan kulttuurivallankumouksen aikana 1960–1970-luvuilla.

– Lähin nykyistä Venäjää vastaava verrokkikohde on Mao (Zedongin) Kiina kulttuurivallankumouksen aikana (joka oli pelottavaa aikaa ulkomaisille diplomaateille, jotka joutuivat jatkuvasti hyökkäysten kohteeksi). Keskushallinto usein kannusti epäsuorasti radikalismia, vaikka ei hallinutkaan sitä välttämättä suoraan, Radchenko toteaa.

The nearest equivalent to Russia today that comes to mind is Mao’s China during the Cultural Revolution (an unnerving experience for foreign diplomats who regularly came under attack). Radicalism was often indirectly encouraged (not necessarily directly controlled) by the Center. https://t.co/dYmiuhrVgN

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) December 21, 2022