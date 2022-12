Kommandopipoinen miesjoukko heitteli lekoja Suomen lähetystön pihalle Moskovassa – video

Joukko kommandopipoihin pukeutuneita henkilöitä on heittänyt lekoja Suomen Moskovan-suurlähetystön pihalle, useat venäläismediat kertovat.

Sosiaalisessa mediassa on tänään julkaistu video tapahtuneesta. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa.

Videolla on nähtävillä, kuinka naamioituneet miehet heittävät lekoja suurlähetystön pihalle ja poistuvat paikalta. Arvioiden mukaan naamioituneita miehiä oli ainakin kymmenen.

Syytä lekojen heittämiselle ei tiedetä.

Venäjällä on viime aikoina tapahtunut vastaavanlaisia hyökkäyksiä myös muiden maiden suurlähetystöihin. Venäläismedian mukaan viikko sitten Ranskan Moskovan-suurlähetystöön lähetettiin kirje, joka sisälsi kuolleen hiiren ja hämähäkin. Riippumaton venäläinen uutismedia Novaja Gazeta kertoi marraskuussa, että yksityisen Wagner-sotilasjoukkojen perustaja Jevgeni Prigožin lähetti verisen lekan viulukotelossa Euroopan parlamentille.

