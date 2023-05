Professori varoittaa: Tätä Eurooppa ei ymmärrä Kiinasta

George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden ja turvallisuuspolitiikan laitoksen dekaani, aiemmin Yhdysvaltain merisotakoulun professorina toiminut tohtori Andrew A. Michta on huolissaan, ettei Euroopassa vieläkään ”kunnolla ymmärretä Kiinan strategiaa ja sitä mitä on pelissä”.

– Eurooppalaiset päättäjät eivät näytä täysin tunnistaneen, että Pekingillä on käynnissä geostrateginen projekti Euraasian uudelleen muotoilemiseksi, Sinisen meren strategian-laivaston rakentamiseksi ja tukikohtien perustamiseksi strategisesti tärkeille alueille Afrikassa, Euroopassa ja oletettavasti myös Arktisella alueella.

Michta huomauttaa, että koska Kiinan pääsyä amerikkalaisen tuotekehitykseen ja teknologiaan rajoitetaan, Euroopan merkitys korostuu.

– Peking yrittää kerätä teknologiaa ympäri mannerta. EU-keskustelu de-risking’istä [riskienhallinnasta] on saanut monet eurooppalaiset heikommin tietoisiksi Kiinan kaupallisesta laajentumisesta.

Michta huomauttaa, että Venäjästä on yhä selvemmin tulossa Kiinan vasalli. Euroopalla ei ole varaa heikentää läntistä yhteyttä.

– Jos transatlantinen suhde heikkenee, saattaa Eurooppaa jäädä erilleen ja kauttaaltaan alisteiseksi Kiinan poliittiselle ja sotilaallisen ylivallalle.

Michta korostaa, että ei-läntisen suurvallan ylivalta Euroopassa olisi game-changer eli merkittävä olosuhteiden muutos.

– Jos Eurooppa jatkaa jaaritteluaan Pekingin Euraasian-strategian muodostaman eksistentiaalisen uhan luonteesta, ja antaa Ranskaa jatkaa sen omaa turvallisuus- puolustuspoliittista linjaansa ([Emmanuel] Macronin ”strateginen autonomia”), saattaa tuloksena olla EU:n toimintakyvyn marginalisointi ja ontoksi koverrettu Nato.

🧵I wrote recently that how #Europe rolls on #China going forward will define transatlantic relations. It’s not the first time I raised this issue. And I’m concerned that Europe’s leaders have not yet fully understood China’s strategy, and the stakes. 1/5 https://t.co/rrv1EK3NF0 — Andrew A. Michta (@andrewmichta) May 16, 2023

As its access to the US R&D base becomes restricted, Beijing intends to harvest technology across the Continent. The current EU debate about “de-risking” has actually made many in Europe less attuned to the danger posed by continue Chinese commercial expansion. 3/5 — Andrew A. Michta (@andrewmichta) May 16, 2023