Professori: Tämä on merkki hyökkääjän epäonnistumisesta Donbassissa

Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainan Donbassissa on epäonnistunut, vaikka hyökkääjä on edennyt pienin askelin ja saavuttanut pieniä voittoja, arvioi sotahistorioitsija ja St. Andrewsin yliopiston strategian tutkimuksen professori Phillips O’Brien.

Itä-Ukrainassa on käyty rajuja taisteluita sen jälkeen, kun Venäjän asevoimat siirsi keväällä painopisteensä sinne. Donbassin taistelusta on tullut tykistön kaksintaistelu, joka aiheuttaa suuria uhreja molemmille osapuolille. Donbass koostuu Luhanskin ja Donetskin alueista.

O’Brien korostaa, kuinka Donbassin taistelun alkamisen jälkeen 18. huhtikuuta taistelukenttä on kutistunut pieneksi alueeksi Ukrainan puolustuslinjan etummaisimmalla ja suojattomimmalla kohdalla.

Kun venäläiset aloittivat hyökkäyksensä, he suunnittelivat etenevänsä Izjumista etelään saartaakseen Ukrainan joukot. Hyökkääjän eteneminen Izjumista ei ole kuitenkaan juurikaan edennyt viimeisen kuukauden aikana.

– Sen sijaan venäläiset ovat periaatteessa laittaneet kaiken peliin Severodonetskin ja Lysytshanskin taisteluissa, O’Brien toteaa Twitterissä.

Hyökkääjä sai perjantaina haltuunsa Severodonetskin kaupungin Luhanskissa. Venäläisten kerrotaan etenevän nyt kohti Lysytshanskin kaupunkia, joka sijaitsee Severodonetskia vastapäätä Donets-joen toisella puolella. Jos Venäjä saisi haltuunsa Lysytshanskin, se hallitsisi käytännössä koko Luhanskin aluetta.

O’Brienin mukaan Venäjän asevoimien hyökkäysoperaation kutistuminen pienelle alueelle on merkki epäonnistumisesta.

– Venäläiset eivät ole osoittaneet kykyä tehdä ja hyödyntää läpimurtoa Donbassissa (en ole nähnyt mitään läpimurron tapaista koko taistelussa). He ottavat pieniä ja vähitellen eteneviä edistysaskeleita, jotka käyvät kalliiksi.

Epäonnistuneen operaation vuoksi Moskova on joutunut korjaamaan suunnitelmaansa ja lisäämään siihen hyvin rajallisia tavoitteita.

– He ovat vihdoin saavuttaneet yhden tavoitteen (Severodonetskin haltuunotto), mutta verrattuna siihen, missä olimme 18. huhtikuuta, tämä oli luultavasti vähiten kunnianhimoisin tavoite, jonka Venäjä olisi voinut asettaa, O’Brien sanoo.

– Jos joku olisi sanonut 18. huhtikuuta, että Venäjä saavuttaisi vain tämän 10 viikon jälkeen, useimmat analyytikot olisivat pitäneet operaatiota epäonnistuneena.

Länsimaisten tiedusteluarvioiden ja sotilasasiantuntijoiden mukaan Venäjän asevoimien taistelukyky ehtyy pian, minkä seurauksena Venäjä joutuu lopettamaan hyökkäyksensä Donbassissa. Hyökkääjä on kärsinyt kovia kalusto- ja miestappioita. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Pian koittaa aika, jolloin Venäjän saavuttamat pienet edistysaskeleet muuttuvat kestämättömiksi kustannusten valossa ja he tarvitsevat merkittävän tauon elvyttääkseen kykyjään ja täysentääkseen joukkojaan, nimettömänä esiintyvä länsimainen virkailija sanoo Washington Postille.

Yhdysvaltain Euroopan joukkojen entisen komentajan, kenraaliluutnantti evp. Ben Hodgesin mukaan Ukrainan joukkojen olosuhteet todennäköisesti paranevat kehittyneiden länsimaisten asejärjestelmien saapuessa taistelukentälle puolustajan käyttöön.

Jossain vaiheessa tulevina kuukausina ukrainalaiset ovat Hodgesin mukaan saaneet tarpeeksi länsimaisia aseita, joiden avulla he todennäköisesti pystyvät aloittamaan vastahyökkäyksen ja kääntämään sodan kulun omaksi edukseen.

– Olen edelleen hyvin optimistinen sen suhteen, että Ukraina voittaa ja että tämän vuoden loppuun mennessä Venäjä ajetaan takaisin 24. helmikuuta edeltävien rajojen ulkopuolelle, hän sanoo.

– Tällä hetkellä on ikävää olla venäläisen tykistötulen vastaanottavana osapuolena. Mutta arvioni on, että tilanne muuttuu ukrainalaisten kannalta suotuisammaksi lähiviikkoina.

O’Brien on samoilla linjoilla Hodgesin kanssa.

– Venäjä heikkenee ja joutuu asteittain vähentämään hyökkäystoimia. Ukrainan voimavarat paranevat, O’Brien toteaa.

Hän korostaa, että Ukrainan vetäytyminen Severodonetskista ei ole suuri ”strateginen” voitto Venäjälle.

– Se ei vaikuta millään tavalla Ukrainan kykyyn täydentää joukkojaan ja jatkaa taistelua. Kyseessä on enemmänkin taktinen sopeutuminen taistelutilanteeseen.

– Tapa, jolla Venäjä sai Severodonetskin hallintaansa, osoittaa sen olleen epäonnistuminen. Nykyaikaisen eri puolustushaarojen elementtejä yhdistelevän sodankäynnin (combined arms war) mukaisesti ei ole mahdollista, että he olisivat halunneet hyökätä asutetulla alueella vihollista vastaan jättäen omat huoltolinjansa suojaamatta.

O’Brienin mukaan hyökkääjän joukkojen ryhmityksen perusteella venäläisten olisi pitänyt pystyä saartamaan Severodonetsk kokonaan ja heikentämään sen puolustusta ennen hyökkäystä.

– He yrittivät saartaa kaupunkia kuukausien ajan, mutta eivät onnistuneet siinä. Siksi jäljelle jäi pahin mahdollinen vaihtoehto, suora hyökkäys kaupunkiin. Ja silloinkin ukrainalaiset pystyivät vetäytymään hyvässä järjestyksessä.

– Se ei ole strateginen voitto, se on merkki strategisesta epäonnistumisesta.

Ukraine War/Battle of the Donbas update. Sorry I have not done this for 3 weeks, but actually had a break and went to Sicily and have been trying to catch up with loads since. However, tbh, since the last update far less has happened on the ground than you might think.

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) June 26, 2022