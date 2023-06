Professori: Nämä seikat kertovat Venäjän räjäyttäneen padon

John Hopkins-yliopiston professori, historioitsija Sergey Radchenko kirjoittaa Twitterissä, että Ukrainan väitteet Venäjän syyllisyydestä Kahovkan padon räjäyttämisessä ovat perusteltuja.

– Vaikka venäläiset ovat tavalliseen tapaansa kiistäneet ristiriitaisesti ja esittäneet vastasyytöksiä, katson Kiovan väitteiden olevan uskottavampia. Ensinnäkin Kiova varoitti jo lokakuussa 2022, että Venäjä on miinoittanut padon.

Padon miinoittamisesta kertoi lokakuussa myös Verkkouutiset.

Lisäksi tulee miettiä cui bono eli kuka hyötyy padon tuhoamisesta.

– Toiseksi, seuraten cui bonon logiikkaa, Venäjä olisi selvä syyllinen, koska tulvittamalla Nova Kahovkan alajuoksun venäläiset vaikeuttaisivat Ukrainan pyrkimyksiä ylittää [Dnepr] aikaa, mikä tarjoaisi heille mahdollisuuden keskittyä muihin rintamalohkoihin.

Venäläisten toiminnalle löytyy myös esimerkki heille tärkeästä vuodesta 1941.

– Mieleeni tulevat historialliset vastaavuudet ovat neuvostojoukkojen toteuttama Zaporižžjan padon räjäytys vuonna 1941 saksalaisten etenemisen pysäyttämiseksi. Katastrofaalisempi esimerkiksi oli Keltaisen joen pengerten tuhoaminen kiinalaisten taholta japanilaisten pysäyttämiseksi vuonna 1938.

Radchenkon mukaan Keltaisen joen tulva aiheutti satojen tuhansien ihmisten kuoleman, mutta auttoi kiinalaisia voittamaan aikaa. Vuoden 1941 patotuho taas johti kymmenien tuhansien kuolemaan.

Kahovkan pato ja sen tekojärvi ovat olleet Venäjän hallussa helmikuusta 2022 alusta lähtien. Radchenkolle on kommenttiosiossa huomautettu, että Kahovkan tekojärven vedenkorkeus oli saavuttanut seitsemän vuoden huippunsa juuri ennen räjäytystä. Tekojärven vedenkorkeuden säätely on ollut venäläisten hallussa, joten vessimassaa on tarkoituksella kerrytetty padon taakse.

Secondly, following the logic of cui bono, Russia would be the obvious culprit, as by causing floods downstream of Nova Kakhovka, the Russians would complicate Ukraine's efforts to cross, winning time, which would allow them to focus on other sections of the front.

The latter case was relatively successful, helping the Chinese win time. The 1938 Yellow River flood resulted in the deaths of several hundred thousand people. Tens of thousands were killed in 1941 ( https://t.co/EohcjeXpc7 ).

Based on Hydroweb (Theia) data, the water level in Kakhovka Reservoir has recently attained its highest point in the past seven years, while Russia had control over the dam and water levels since 2022.

Link to the source is in the image description pic.twitter.com/sCrnxInNEd

— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) June 6, 2023