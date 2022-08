Professori: Kiinan hyökkäys Taiwaniin olisi verinen fiasko

Kiinan hyökkäys Taiwaniin olisi todennäköisesti verinen fiasko, arvioi St. Andrew’n yliopiston strategian professori Phillips O’Brien.

Kiina on kerännyt omalle puolelleen Taiwaninsalmea runsaasti armeijansa kalustoa protestoidakseen Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin Taiwanin-vierailua. Kiina pitää Taiwania sen kapinallisena maakuntana, eikä itsenäisenä valtiona. Kiinan kansan vapautusarmeija on esitellyt amfibiopanssarivaunujaan Fujianin maakunnan rannoilla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

– Minusta on outoa, kuinka jotkut puhuvat lähes rennonomaisesti Kiinan mahdollisesta maihinnoususta Taiwaniin. Jos Kiina ryhtyisi siihen, se olisi sodan vaikein ja monimutkaisin operaatio. Paljon vaikeampi kuin Normandian maihinnousu Taiwanin meritorjuntakykyjen ja muiden puolustusvalmistelujen vuoksi, O’Brien toteaa Twitterissä.

– Kiinalla ei ole sekuntiakaan käytännön kokemusta todellisesta amfibiohyökkäyksestä. Ei niin minkäänlaista. Kuten Ukrainan sota osoittaa, monimutkaiset operaatiot ovat todella vaikeita. Todennäköisesti Kiinan hyökkäys Taiwaniin olisi verinen fiasko.

Kiinan puolustusministeri Wei Fenghe totesi kesäkuussa, että Kiina aikoo ”taistella loppuun asti” estääkseen Taiwanin itsenäistymisen.

– Taistelemme hinnalla millä hyvänsä ja taistelemme loppuun asti, hän sanoi turvallisuushuippukokouksessa Singaporessa kutsuen Taiwania ”ensisijaisesti Kiinan Taiwaniksi”.

– Ne, jotka tavoittelevat Taiwanin itsenäisyyttä yrittääkseen jakaa Kiinan, eivät varmasti kohtaa hyvää loppua. Kenenkään ei pitäisi koskaan aliarvioida Kiinan asevoimien päättäväisyyttä ja kykyä turvata maan alueellinen koskemattomuus.

USA:n presidentti Joe Biden sanoi toukokuussa että, USA puolustaisi Taiwania sotilaallisesti, jos Kiina hyökkäisi saarelle.

And other Taiwanese defensive preparations. That; and China has not a single second of real life amphibious assault experience. Nada, zilch. As the Ukraine war is showing, complex operations are really hard. Most likely a Chinese invasion of Taiwan is a bloody fiasco.

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) August 2, 2022