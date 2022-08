Kiina kokoaa tankkejaan Taiwaninsalmen rannalle

Kiina on kerännyt omalle puolelleen Taiwaninsalmea runsaasti armeijansa kalustoa protestoidakseen Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin Taiwanin-vierailua. Maata johtavan Kiinan kommunistisen puolueen näkemyksen mukaan vierailu rikkoo sen ”Yhden Kiinan”-politiikkaa.

Kiinan kansantasavallan Fujianin maakunta sijaitsee Taiwanin saaren vastarannalla 160 kilometrin päässä. Kiinan kansan vapautusarmeija on esitellyt amfibiopanssarivaunujaan Fujianin rannoilla.

Etelä-Fujianissa sijaitsevaan Xiamein rannikkokaupunkiin on tuota vaunulasteittain merialuksia ja panssariajoneuvoja. Xiamenissa kuvatut videot näyttävät, kuinka panssarivaunut ja muut sotilasajoneuvot ovat tukkineet kaupungin kadut.

Kaduilla on esitelty myös ballistisia ohjuksia, jotka voidaan varustaa ydinkärjin. Samoin kaupunkien ilmahälytyssireenejä on testattu.

China is putting serious military forces out on the streets of Xiamen, just across the strait from Taiwan. pic.twitter.com/hpJxhqASjZ

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2022