Professori: Israel ja USA vahvistuvat, sodasta leviää verkossa väärä kuva

Israelissa tällä hetkellä työskentelevä yhdysvaltalaisprofessori Jennifer Murtazashvili kuvailee USA:n ja Israelin käymää sotaa Irania vastaan poikkeukselliseksi: verkossa leviävä tieto ja todellisuus paikan päällä eroavat jyrkästi.

Sotatoimista huolimatta arki jatkuu Israelissa. Hänen mukaansa sekä vasemmisto että oikeisto Yhdysvalloissa rakentavat virheellistä tilannekuvaa nettipropagandan pohjalta.

– Sodan todellisuus Israelissa ei vastaa sitä, mitä ihmiset näkevät internetissä, Murtazashvili kirjoittaa Washington Postin mielipideartikkelissa.

Hänen mukaansa kyse on ensimmäisestä niin sanotusta vaihtoehtoisesta sodasta, jossa verkossa käytävä sota ja todellinen tilanne ovat eriytyneet lähes täysin toisistaan.

– Ihmiset eivät kärsi tiedon puutteesta, vaan rakentavat aktiivisesti vaihtoehtoista todellisuutta, joka vahvistaa heidän ennakkokäsityksiään.

Professori kertoo saavansa päivittäin viestejä tuttavilta ja kollegoilta eri puolilta maailmaa. He jakavat videoita väitetysti valtavista ohjusiskuista Tel Aviviin ja joukkopaosta.

– Nämä minulle lähetetyt videot ovat kaikki väärennettyjä. Ne ovat joko tekoälyn luomia tai yksinkertaisesti vanhaa kuvamateriaaleja jostain muualta. Tiedän, koska olen täällä.

Sodan alku oli hänen mukaansa pelottava. Ohjus iski lähelle perheen kotia, ja yksi ihminen kuoli. Sen jälkeen arki on kuitenkin jatkunut.

Murtazashvili kuvailee suojatiloja paikoiksi, joissa eri uskontojen ihmiset kokoontuvat yhteen.

– Verkossa käytävä kiivas amerikkalainen keskustelu tuntuu näissä tilanteissa kaukaiselta.

Tilanne suotuisa USA:lle ja Israelille

Professorin mukaan on huolestuttavaa, että moni analyytikko ei kykene käsittämään sodan strategista kehitystä.

Hänen arvionsa mukaan tilanne on Yhdysvaltojen ja Israelin kannalta suotuisa, ja Iranin vaihtoehdot ovat kaventumassa. Mahdolliset lopputulokset – olivatpa ne vallanvaihto, neuvotteluratkaisu tai tulitauko – näyttävät vahvistavan Israelin asemaa.

Tätä tukee Murtazashvilin mukaan myös talousdata. Osakemarkkinat Israelissa nousivat sodan alkaessa ja ovat pysynyt lähellä ennätyslukemia.

Israelilainen analyytikko Kobby Barda tiivistää hänen mukaansa tilanteen: ”Markkinat eivät valehtele. Ne hinnoittelevat kaiken, ja nyt ne kertovat Israelin vahvistuvan”.

Murtazashvili arvostelee erityisesti yhdysvaltalaista keskustelua, jossa sodan epäonnistumisesta tehtiin hänen mukaansa johtopäätöksiä jo alkuvaiheessa.

Professori katsoo, että sekä liberaali kansainvälinen vasemmisto että eristäytymistä kannattava oikeisto ovat päätyneet samaan tulkintaan – sodan epäonnistumiseen.

Hän kuvaa tätä ilmiötä “uudeksi klöntiksi”, jossa eri leirit yhdistyvät saman johtopäätöksen taakse.

Psykologinen tarve

Ben-Gurionin yliopiston psykologian professori Golan Shahar selittää ilmiötä psykologisella tarpeella.

– He eivät halua tämän onnistuvan. He haluavat sen epäonnistuvan.

Shaharin mukaan osa amerikkalaisista analyytikoista ei hyväksy asetelmaa, jossa presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu näyttäytyvät lännen puolustajina.

Murtazashvili tiivistää ilmiön ytimen:

– Kyse ei ole siitä, että ihmisillä olisi tiedon puute, vaan siitä, että sodan menestys on ristiriidassa heidän aiempien näkemystensä kanssa. Ja siksi he ovat rakentaneet vaihtoehtoisen sodan: sellaisen, jossa Tel Aviv palaa, Washington ei ole koskaan kuullut Hormuzinsalmesta ennen viime viikkoa ja koko hanke on tuhoon tuomittu. Koska se on ainoa versio, jonka he voivat psykologisesti hyväksyä.

Tämän seurauksena syntyy professorin mukaan rinnakkainen todellisuus, jossa sota näyttää täysin erilaiselta kuin paikan päällä.

– Samaan aikaan, oikeassa sodassa, astun parvekkeelleni joka aamu. Rakennustyömiehet ovat jo töissä. Lapseni kirjautuvat etäyhteydellä kouluun. Kolhuja kokenut ja väsynyt Israel jatkaa paremman tulevaisuuden rakentamista itselleen ja alueelle.