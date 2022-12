Prikaatikenraali: Tämä on Ukrainan sodan opetus

Tutkimus ja tieteellinen tieto on osa huoltovarmuutta, sanoo maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, prikaatikenraali Mika Kalliomaa.

Yliopistojen rehtorineuvosto Unifin blogissa hän kirjoittaa, että henkinen huoltovarmuus on materiaalisen varautumisen ohella tärkeää.

– Ukrainan sota on jälleen kerran muistuttanut, että materiaalinen varautuminen ja kriisiaikainen huoltovarmuus ovat elintärkeitä kansakunnalle. Toinen muistutus on, että henki on materiaalia vahvempi. Henkiseen vahvuuteen tulee myös panostaa, hän kirjoittaa.

Kalliomaan mukaan Suomen yhteiskunnallinen vahvuus on rakentunut laajan yleissivistyksen varaan. Hänen mukaansa valeuutisten aikana tutkitun tiedon ja siihen perustuvan opetuksen merkitys on kasvanut.

– Tieteellinen tutkimus rakentaa asiantuntijuutta tuleviin kriiseihin. Se edistää selviytymistämme ja vahvistaa näin yhteiskunnallista vakautta. Tieteellistä tutkimusta tarvitaan riittävän laajasti ja eri tieteenaloilla, koska emme voi tietää etukäteen, mitä osaamista ja asiantuntijuutta tulevissa kriiseissä tarvitaan, Kalliomaa kirjoittaa.

Kalliomaan mukaan koulutukseen ja tutkimuksen tulee panostaa pitkäjänteinen ja vakaasti.

– Tarvitsemme muuttuvassa maailmassa elinvoimaisia yliopistoja osaamisen tuotantolaitoksina sekä logistiikkakeskuksina kanavoimaan osaamista yhteiskuntamme hyödyksi, Kalliomaa kirjoittaa.