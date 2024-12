Presidentti: Venäläiset tappaneet 50 ukrainalaista pappia

Presidentti Volodymyr Zelenskyin kertoi Ukrinformin mukaan, että venäläiset miehittäjät olivat tappaneet 50 pappia ja tuhonneet noin 700 kirkkoa helmikuussa 2022 alkaneen hyökkäyksen jälkeen.

– Venäläiset kohtelevat erilaisia ukrainalaisia kirkkoja koulujen tavoin. Eli minne tahansa he etenivät alueillemme, he tuhosivat kouluja ja kirkkoja. Yksinkertaisesti niin, ettei niistä jää jälkeäkään, Zelenskyi sanoi.

– He tappoivat 50 pappia. He tappoivat heidät eri tavoilla. On todisteita siitä, kuinka he kiduttivat heitä. Miksi he kiduttivat heitä? Vain siksi, että heidän ”pitäisi” palvella patriarkka Kirilliä ja heidän kirkkoaan, mutta papin oletetaan palvelevan ihmisiä ja Jumalaa, hän jatkoi.

Zelenskyi huomautti myös, että myös kirkot ovat hyökkääjien kohteena.

– Mitä he ovat saaneet tuhoamalla noin 700 kirkkoa? He hyökkäsivät niiden kimppuun pommeilla, ohjuksilla… Ja minne he saapuivatkaan valtiomme alueelle, he yksinkertaisesti sytyttivät ne tuleen.

Kulttuuri- ja strategisen viestinnän ministeriön tiedotti lokakuussa, että Ukrainassa on vaurioitunut tai tuhoutunut yhteensä 2 109 kulttuuri-infrastruktuuria Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen seurauksena.