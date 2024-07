Presidentti HS:lle: Pitää vain tottua, että meillä on sota rajoillamme

Ukraina toteutti lauantain vastaisena yönä drooni-iskun lähellä Olenegorskin kaupunkia sijaitsevalle lentokentälle, joka on noin 150 kilometrin päässä Suomen pohjoiselta itärajalta. Iskussa vaurioitui Venäjän yliäänipommikone.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan perusviesti on se, että Suomessa ei ole aihetta minkäännäköiseen huoleen vaikkakin isku tapahtui lähellä Suomen rajaa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

– Ollaan rauhassa ja valppaina. Meillä ei ole sen suurempaa hätää, Stubb sanoo.

Presidentin mukaan on myös totuttava siihen, että meillä on sota rajoillamme.

– Meidän pitää nyt vain tottua siihen, että meillä on sota rajoillamme. Lentomatka Kiovaan on Helsingistä hyvinkin lyhyt. Meidän pitää myös tottua siihen, että Ukrainan tulee käyttämään kaikki keinot siihen, että he voittavat tämän sodan. Se tarkoittaa myös erilaisia iskuja, presidentti sanoo.

Stubb kertoo myös olleensa yhteydessä Ruotsin ja Suomen pääministereihin tilanteeseen liittyen.

– Olemme olleet Ruotsin pääministerin kanssa yhteydessä iskusta ja miten tullaan reagoimaan. Pääministeri Petteri Orpon kanssa olen ollut jatkuvassa viestintäyhteydessä näiden päivien aikana, presidentti toteaa.

Stubb vierailee paraikaa Pariisin olympialaisissa.