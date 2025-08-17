Verkkouutiset

Alexander Stubb Kultarannan pihalla Naantalissa 15. elokuuta. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Alexander Stubb matkustaa Washingtonin huippukokoukseen

Tasavallan presidentti osallistuu Ukrainan rauhaa käsittelevään kokoukseen.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainan rauhaa käsittelevään kokoukseen maanantaina 18. elokuuta Washington D.C:ssä Yhdysvalloissa, tiedottaa Tasavallan presidentin kanslia. Kokousta isännöi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Kokoukseen osallistuu Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja presidentti Stubbin lisäksi myös muita eurooppalaisia johtajia.

Politico-lehti kertoi aiemmin eurooppalaisiin diplomaattilähteisiin pohjautuen, että Stubb on matkustamassa Yhdysvaltoihin tavatakseen Donald Trumpin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Lehden mukaan Stubb halutaan paikalle, sillä hän on yksi Trumpin ”suosikkikeskustelukumppaneista”, jonka ajatellaan voivan estää tilanteen leimahtaminen Trumpin ja Zelenskyin välillä. Tuoreessa muistissa on vielä Zelenskyin saama kohtelu Valkoisessa talossa helmikuun lopulla.

Tänään Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien halukkaiden koalition valtionpäämiesten kokoukseen.

Etäyhteydellä kokoontuvan kokouksen koollekutsujina ovat Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer.

 

Uusimmat
