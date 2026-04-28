Pratt & Whitney investoi 100 miljoonaa dollaria moottoritehtaaseen Puolassa

RTX:n työntövoimasegmentti Pratt & Whitney on paljastanut investoivansa 100 miljoonaa dollaria (85 miljoonaa euroa) moottorituotantonsa laajentamiseen Puolan Rzeszówissa.

Laajennuksella pyritään vastaamaan sotilas- ja siviilimoottorien kysynnän kasvuun F135-moottoreissa F-35-hävittäjiin ja F100-moottoreissa F-15- ja F-16-hävittäjiin sekä GTF-moottoreissa.

Osa rahoituksesta käytetään uuteen isotermisen taontatekniikan prosesseja käyttöön ottavaan keskukseen, joka ottaa käyttöön lämpökäsittelyn ja ultraäänityöstön sekä niihin liittyvät laaduntarkastukset. Tällä lisätään kriittisten moottorien osien, kuten ahtimien ja puhaltimien siipien valmistusta.

Rzeszówin investointi on lyhyen ajan sisään toinen, koska helmikuussa 2026 RTX tiedotti 200 miljoonan dollarin (171 miljoonan euron) investoinnista Pratt & Whitneyn Yhdysvaltain Georgian Columbuksessa sijaitsevaan tuotantolaitokseensa. Sinne asennettavien uusien järjestelmien odotetaan nostavan tuotantokapasiteettia 30 prosenttia.

Sekä Puolan että Yhdysvaltain tuotantolaitokset ovat täysin operatiivisia vuoden 2028 loppuun mennessä. RTX:n mukaan Puolan investoinnilla kasvatetaan yhtiön teollista jalanjälkeä Puolassa, jossa sillä on suurimmat investoinnit ja työvoiman määrä Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Tällä hetkellä yhtiöllä on Puolassa 9400 työntekijää sen kolmessa tytäryhtiössä Pratt & Whitneyllä, Raytheonilla ja Collins Aerospacella.

– Tämä investointi heijastaa jatkuvaa sitoutumistamme tuotantokapasiteetin lisäämiseksi asiakkaitamme varten tuottaaksemme enemmän ja nopeammin. Läsnäolomme laajentaminen Puolassa antaa meille mahdollisuuden rakentaa strategisia kykyjä, joita tarvitaan edistyksellisten siviili- ja sotilaskonemoottorien avainteknologioihin niin nykyisissä kuin tulevaisuudenkin laveteissa, sanoi Pratt & Whitney Rzeszówin toimitusjohtaja Piotr Owsicki kommentoiden uusinta investointia.

Rzeszówin tuotantolaitoksen tuotannon kasvun voidaan ajatella jatkossa tukevan myös Suomen F-35-hävittäjien moottorien kokoonpanoa ja huoltoa Patrialla.