Potilaslaki repii hallituksen rivejä, hoitajat järjestävät mielenosoituksen

Helsingin käräjäoikeuden päätös kieltää tehohoitajien ensi viikolle suunnitellut lakot Varsinais-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä on saanut hallituksen rivit sekaisin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) sanoivat keskiviikona eduskunnassa, että hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista etenee eduskunnassa käräjäoikeuden päätöksestä huolimatta.

– Hallitus on antanut eduskunnalle lainsäädännön. Tämä esitys on eilen eduskunnalle annettu. Tämä ei ole enää hallituksen päässä, vaan tämä on nyt eduskunnan päässä ja tietenkin myös eduskunnan päässä hallituspuolueet voivat arvioida tämän lainsäädännön kokonaisuutta, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

Lain tavoitteena on varmistaa terveydenhuollon potilaiden ja kotihoidon asiakkaiden turvallisuus hoitoalan työtaistelutoimien aikana. Laki antaisi mahdollisuuden rajoittaa hoitajien lakko-oikeutta. Hoitajat voitaisiin tarvittaessa pakottaa myös töihin sakon uhalla. Hoitajaliitot Tehy ja SuPer ovat arvostelleet rajusti hallituksen esitystä.

Laki on pääministerin mukaan yhä tarpeellinen.

– Meillä on riskejä tietenkin muunkinlaisista lakoista ja tätä arviota pitää hyvin vakavasti tehdä.

Vihreiden eduskuntaryhmästä on kuitenkin käräjäoikeuden päätöksen jälkeen viestitty, että hallituksen olisi syytä arvioida lain tarpeellisuutta uudelleen.

– Nyt oikeuden päätösten tultua on tarkasteltava potilasturvallisuuslaki kokonaisuutta uudelleen. Eduskunnassa arvioitava nyt tarkkaan oikeuden päätösten pohjalta lain sisältöä, tviittasi vihreiden kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sofia Virta.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi asiaa Twitterissä.

– Lakko-oikeus on tärkeä perusoikeus. Niin on myös potilaan oikeus henkeen ja elämään. Kysymys suojelutyön toteutumisesta on asia, joka pakottaa tarkastelemaan näitä rinnakkain. Mistään vähemmästä syystä ei tämä hallitus olisi edes harkinnut työtaisteluun puuttuvaa lakia, hän tviittaa.

– Vihreät ei ole missään vaiheessa ollut valmis hyväksymään mitään sellaista esitystä, joka tarpeettomasti rajoittaa työtaisteluoikeutta. Olemme halunneet laista mahdollisimman tarkkarajaisen, hän tviittaa.

Hänen mukaansa käräjäoikeuden päätös antaa lisäaikaa eduskunnalle lain käsittelyyn.

– Lain sisältöä pitää näiden päätöstenkin valossa arvioida eduskunnassa tarkkaan. Sanon kuitenkin suoraan myös sen, että tässä kohtaa sellaistakaan johtopäätöstä ei voida vielä vetää, että laki olisi täysin tarpeeton. Lisää tietoa kuitenkin tarvitaan.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ilmoitti jo aiemmin vastustavansa hallituksen nykymuotoista esitystä potilasturvallisuuslaista, vaikka puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ovat sitä hallituksessa tukeneet.

Hoitajajärjestöt Super ja Tehy ovat nimenneet potilasturvallisuuslain pakkotyölaiksi. Liittojen mukaan laki rajaa hoitajien lakko-oikeutta. Järjestö valmistelevat mielenosoitusta perjantaille.

– Tule mukaan kertomaan kansanedustajille, että pakkotyölaki loukkaa vakavasti hoitajien perusoikeuksia. Oikeusvaltio ei toimi näin, Super kutsuu hoitajia mielenosoitukseen Twitterissä.

