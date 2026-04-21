Energian hinta nousee – hallitusta varoitetaan hätäratkaisuista

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus kokoontuu tiistaina ja keskiviikkona kehysriiheen, jossa päätetään julkisen talouden suurista linjoista ja lähivuosien talouspolitiikasta.

Hallitukselta on toivottu myös ratkaisuja, joilla lievennetään energian hintojen nousun vaikutuksia. Keskuskauppakamari toivoo, ettei hallitus tee hätäisiä ratkaisuja asian suhteen.

– Hallituksen kasvulinja on ollut oikea, vaikka talouden mustat joutsenet heikentävät suhdannetta kerta toisensa jälkeen. Iranin sota hidastanee talouskasvua, mutta Suomen talous tulee kaikkien ennusteiden mukaan edelleen kasvamaan tänä vuonna. Energian hinnat ovat nousseet, mutta hallituksen ei pidä tehdä hätiköityjä tukipäätöksiä vielä vaan tilannetta on seurattava, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Keskuskauppakamari pitää kuitenkin tärkeänä, että ammattidieselin käyttöönottoa nopeutetaan vastauksena kohonneisiin polttoainekustannuksiin. Logistiikkakustannusten kasvu heikentää erityisesti vienti- ja kuljetusintensiivisten yritysten kilpailukykyä.

Keskuskauppakamari listaa tiedotteessaan hallitukselle ehdotuksia, joilla talouden orastavaa kasvua voidaan vahvistaa.

Asuntomarkkinoita Keskuskauppakamarin mukaan voi piristää tarkkarajaisilla ja määräaikaisilla toimilla.

– Tarkkarajaiset täsmätoimet asuntomarkkinoiden vauhdittamiseksi lisäisivät kuluttajien luottamusta. Oma asunto on monen suomalaisen suurin omaisuuserä ja asuntokaupan sakkaaminen on herättänyt huolta. Kun asuntomarkkinat vahvistuu, vahvistuisi myös rakentaminen, Romakkaniemi sanoo.

Keskuskauppakamarin mukaan kehysriihessä tulisi myös puuttua työttömyyteen 40 miljoonan euron kertaluontoisen lisärahoituksen avulla. Lisärahoitus tulisi kohdentaa rekrytoiviin koulutuksiin kasvu- ja osaajapula-aloille.

– Toimia tarvitaan, sillä esimerkiksi nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa. Työttömyys johtuu pitkälti heikosta suhdanteesta, mutta taustalla on myös vakavaa kohtaanto-ongelmaa. Vapaana oleviin työpaikkoihin ei löydy osaajia. Rekrytointikoulutus on yksi tehokkaimmista keinoista korjata kohtaanto-ongelmaa nopeasti, sillä se yhdistää työnantajien todelliset rekrytointitarpeet ja työttömien osaamisen kehittämisen, sanoo Romakkaniemi.