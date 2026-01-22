Salaisia potilastietoja päätyi kirpputorille, poliisi epäilee rikosta

Sisä-Suomen poliisi on aloittanut rikostutkinnan tapauksesta, jossa ihmisten salassa pidettäviä henkilötietoja sisältänyt muistitikku päätyi myyntiin kirpputorille. Asiaa tutkitaan rikosnimikkeellä tietosuojarikos.

Verkkouutiset kertoi tapauksesta aiemmin tässä jutussa. Kyseinen muistitikku sisälsi ainakin koronapandemian aikana tehtyjä eristys- ja karanteenipäätöksiä. Päätökset ovat vuosilta 2020–2021 ja ne ovat koskeneet Akaassa ja Urjalassa asuneita ihmisiä.

Tietoturvaloukkaus paljastui, kun terveydenhuollon ammattilainen löysi kirpputorilta tietokonelaukun, jonka sisällä kyseinen muistitikku oli. Muistitikun löytänyt henkilö toimitti sen Pirkanmaan hyvinvointialueelle, jolle terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta vuoden 2023 alussa.

Tutkinta aloitettiin hyvinvointialueen tekemän rikosilmoituksen seurauksena. Pirkanmaan hyvinvointialue teki poliisille rikosilmoituksen asiasta 19. tammikuuta 2026.

Asiasta on ilmoitettu myös tietosuojavaltuutetulle. Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuka on viimeksi käsitellyt muistitikkua ja miten se on päätynyt myyntiin kirpputorille.

Poliisi on käynnistänyt esitutkinnan asian selvittämiseksi ja tiedottaa asiasta lisää tutkinnan edetessä.

Hyvinvointialue on ollut erikseen yhteydessä niihin ihmisiin, joita asia koskee.