Pörssisähköön harvinainen piikki – hinta nousee lähes 60 senttiin kilowattitunnilta

Pörssisähkön poikkeuksellisen korkeat hinnat jatkuvat myös huomenna perjantaina, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Kalleimmillaan sähkö maksaa perjantaina kello 19-20 välillä, peräti 58,7 senttiä kilowattitunnilta. Näin korkeat hinnat ovat harvinaisia kesäkuukausina.

Hintaero torstain hintoihin on merkittävä. Myös torstaina pörssisähkö on ollut kesäajalle poikkeuksellisen kallista, ja maksaa torstaina kalleimmillaan 33,9 senttiä kilowattitunnilta. Hinta siis lähes kaksinkertaistuu perjantai-illan aikana.

Sähkö ei ole perjantaina halpaa missään vaiheessa vuorokautta. Vuorokauden halvin tunti on kello 4-5 välisenä aikana, 9,6 senttiä kilowattitunnilta. Sen jälkeen sähkön hinta lähtee tasaiseen nousuun ja on esimerkiksi kello 9 alkaen 37,7 senttiä kilowattitunnilta. Iltapäivällä hinnat hieman laskevat. Esimerkiksi kello 12 alkaen sähkö maksaa 39,6 senttiä ja kello 15 alkaen 25,1 senttiä kilowattitunnilta. Sen jälkeen hinnat kääntyvät jälleen nousuun ja saavuttavat huippunsa kello 19-20.

Loppuillan viimeisinä tunteina sähkön hinta kääntyy laskuun. Kello 20 alkaen sähkö maksaa 41,3 senttiä ja kello 23 alkaen 15,1 senttiä kilowattitunnilta.

Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti jopa saman vuorokauden aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisujen yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoo tässä Verkkouutisten jutussa, mistä äkilliset hinnannousut ja -laskut voivat johtua.

Tässä artikkelissa esitetyt hinnat sisältävät sähkön pörssihinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua tai mahdollista kuukausimaksua.

