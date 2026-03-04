Verkkouutiset

Pörssisähkön hintaan raju käänne torstaina

Sähkö kallistuu äkillisesti aamulla.
Sähkölinjoja Vantaalla. STR / LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Pörssisähkön hinnassa tapahtuu torstaina raju käänne, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Vielä keskiviikkona pörssisähköä käyttävät kotitaloudet ovat päässeet nauttimaan lähes nollahintaisesta sähköstä. Tilanne muuttuu torstaiaamuna äkillisesti. Esimerkiksi kello 8-9 välillä sähkö maksaa keskimäärin 11,57 senttiä ja kello 9-10 välillä 16,41 senttiä kilowattitunnilta.

Tarkat varttikohtaiset hinnat ovat nähtävillä alla olevalta graafilta.

Pörssisähkö (snt/kWh)

Ladataan hintatietoja…

Kalleimmat tunnit osuvat aamupäivään ja iltaan. Aamun kalleimpien tuntien jälkeen sähkön hinta tasoittuu ja on esimerkiksi kello 12-13 välillä keskimäärin 7,41 senttiä kilowattitunnilta. Kello 18-19 välillä tunnin keskiarvohinta nousee jo 16,15 senttiin kilowattitunnilta.

Hinnat kääntyvät uudelleen laskuun loppuillasta. Esimerkiksi kello 21-22 välillä tunnin keskihinta on 8,29 senttiä ja kello 23-0 välillä 4,91 senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.

