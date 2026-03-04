Pörssisähkön hintaan raju käänne torstaina

Pörssisähkön hinnassa tapahtuu torstaina raju käänne, ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.

Vielä keskiviikkona pörssisähköä käyttävät kotitaloudet ovat päässeet nauttimaan lähes nollahintaisesta sähköstä. Tilanne muuttuu torstaiaamuna äkillisesti. Esimerkiksi kello 8-9 välillä sähkö maksaa keskimäärin 11,57 senttiä ja kello 9-10 välillä 16,41 senttiä kilowattitunnilta.

Tarkat varttikohtaiset hinnat ovat nähtävillä alla olevalta graafilta.

Kalleimmat tunnit osuvat aamupäivään ja iltaan. Aamun kalleimpien tuntien jälkeen sähkön hinta tasoittuu ja on esimerkiksi kello 12-13 välillä keskimäärin 7,41 senttiä kilowattitunnilta. Kello 18-19 välillä tunnin keskiarvohinta nousee jo 16,15 senttiin kilowattitunnilta.

Hinnat kääntyvät uudelleen laskuun loppuillasta. Esimerkiksi kello 21-22 välillä tunnin keskihinta on 8,29 senttiä ja kello 23-0 välillä 4,91 senttiä kilowattitunnilta.

Hinnat sisältävät sähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.